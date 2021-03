Coronanieuws: meer coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 7 doden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zondag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

11.06 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen bevonden zich zondagochtend 289 coronapatiënten, negen meer dan zaterdag. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn er veertig nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat tegenover dat het voorbije etmaal achttien coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen werden. Negen werden er overgeplaatst en zeven coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal in de Brabantse ziekenhuizen.

09.30 - 'Veiligheid gaat boven snelste tellen van de stemmen'

De traditionele 'strijd' tussen de kleinste gemeenten om als snelste de verkiezingsuitslag door te geven, heeft door het coronavirus tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen een andere lading gekregen. "Veiligheid en coronaproof staan dit jaar voorop", benadrukt een woordvoerster van de gemeente Schiermonnikoog. Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal hebben vaak gestreden om deze eer. "We willen het wel snel doen, maar niet ten koste van allerlei besmettingen, maar het doel is dit keer de verkiezingen veilig en coronaproof te laten verlopen."

8.00 – ‘Fouten bij bestellen coronavaccins’

De Europese Unie en de lidstaten hebben fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie geeft dat toe in het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. In de huidige situatie moet je ervoor zorgen dat ‘heel Europa vaccins krijgt’, zegt de PvdA'er. Hij wil pas na afloop van de pandemie de balans opmaken. "Dan kunnen we zien wat we verkeerd en wat we goed hebben gedaan."

De Europese Commissie wordt sterk bekritiseerd vanwege haar aarzelende optreden en strategische fouten bij de inkoop van vaccins. Verder is er onvrede bij een aantal lidstaten over de verdeling van de vaccins. Inmiddels zijn door Brussel zeker 1,4 miljard doses van de reeds in de EU toegelaten vaccins besteld. Dat zou meer dan genoeg moeten zijn voor de ongeveer 450 miljoen Europeanen.

7.00 - Demonstraties voor klimaatbeleid beperkt

Op veertig plaatsen in Nederland wordt zondagmiddag geprotesteerd voor een 'eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid'. Vanwege de coronamaatregelen vindt er op de locaties een stilstaande mars plaats. Ook is een beperkt aantal mensen toegestaan. Mede om deze redenen is er een onlineprogramma voor mensen die thuis mee protesteren.

De demonstraties beginnen om twee uur zondagmiddag, waarna een uur later het Klimaatalarm wordt geluid. Een minuut lang maken demonstranten lawaai met trommels, bellen en hun stem. Ook worden op verschillende plekken kerkklokken geluid. In Brabant zijn acties aangekondigd in Breda, Den Bosch, Eersel, Eindhoven, Tilburg en Waalre.

03.30 - Laatste dag voor aanvragen loonsubsidieregeling NOW 4

Ondernemers die gebruik willen maken van het vierde steunpakket voor loonsubsidies hebben daar alleen zondag nog de tijd voor. Volgens het UWV wachtten veel werkgevers met de aanvraag, mogelijk om een zo precies mogelijk beeld te geven van hun omzetverlies. Op vrijdag stond de teller al op 72.000 aanvragen. Traditiegetrouw is het in de laatste dagen voor de deadline altijd druk met de aanvragen.

