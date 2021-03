Angeline (40) kwam om bij zwaar ongeluk, vrienden zamelen geld in

De omgekomen Angeline. vergroot

Om de uitvaart te kunnen betalen van de vrouw die woensdagavond om het leven kwam bij een auto-ongeluk op de Structuurweg in Schijndel is een crowdfundingsactie gestart. Vrienden hoopten zo'n zesduizend euro op te halen. Zondagmiddag was dat bedrag al ruim gehaald.

De auto waarin de vrouw samen met een 45-jarige Bosschenaar zat, raakte woensdagavond rond elf uur een lantaarnpaal, kantelde en botste op een boom langs de weg. De man en vrouw waren op slag dood.

'Altijd vrolijke grote glimlach'

Een vriendin van de vrouw is de crowdfundingsactie gestart. "Iedereen die Angeline kent, zal haar herinneren aan haar altijd vrolijke grote glimlach en behulpzaamheid", laat zij weten op de site van Doneeractie.nl. "Ze was altijd in voor een feestje, een lieve moeder voor haar kinderen en beestjes."

De crowdfundingsactie is volgens haar nodig omdat de verzekeringspapieren nog niet formeel rond waren. "Dit brengt naast een hoop verdriet ook kosten met zich mee."

'Ze verdient waardig afscheid'

"Angeline had een grote vrienden- en kennissenkring om zich heen", laat de vriendin weten. "Het zou mooi zijn als iedereen zou kunnen bijdragen aan het waardige afscheid wat ze verdient. "

Vanwege de coronaregels is het niet mogelijk om iedereen uit te nodigen voor de uitvaart. "Maar door een bijdrage, al is die nog zo klein, laat je de familieleden weten dat er aan hen gedacht wordt. Wat er overblijft, gaat naar haar kinderen."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.