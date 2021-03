Doneeractie voor waardig afscheid omgekomen Angeline (40)

Om de uitvaart te kunnen betalen van de vrouw die woensdagavond om het leven kwam bij een auto-ongeluk op de Structuurweg in Schijndel is een crowdfundingsactie gestart. Vrienden hopen zo vijfduizend euro op te halen. Zondagochtend stond de teller al op bijna vierduizend euro.

'Altijd vrolijke grote glimlach'

Een vriendin van de vrouw is de crowdfundingsactie gestart. "Iedereen die Angeline kent, zal haar herinneren aan haar altijd vrolijke grote glimlach en behulpzaamheid", laat zij weten op de site van Doneeractie.nl. "Ze was altijd in voor een feestje, een lieve moeder voor haar kinderen en beestjes."