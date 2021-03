Jongeren houden klein feestje: geen bekeuring, wel waarschuwing

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Urenlang hebben zeker veertien jongeren zaterdagavond bij elkaar gezeten in een schuur in Zeeland. Dit duurde tot even na middernacht. Toch zijn ze niet op de bon geslingerd. Volgens de politie ging het om een klein feestje, al werd wel onder meer massaal de avondklokregel overtreden.

"Het uitdelen van bekeuringen is geen primair doel", verklaart een woordvoerster van de politie. "Of er wordt bekeurd, hangt af van de situatie. De collega's hebben besloten het bij een waarschuwing te laten."

Het feestje was in een schuur aan het Achter-Oventje. Volgens iemand die dit was opgevallen, waren er wel zeven politiewagens op deze plek afgekomen. Volgens de politie zelf ging het om vier auto's.

'Goed gesprek'

Agenten constateerden dat de aanwezige jongelui zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Na een goed gesprek, zoals de politie dat noemde, met een ouder en de jongeren zijn de 'feestvierders' met een waarschuwing naar huis gestuurd.

