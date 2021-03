Angela doneert tas vol waxinelichtjes na reeks diefstallen uit kapel

Voor de vierde keer in korte tijd zijn kistjes vol waxinelichtjes gestolen uit de Mariakapel in Dorst. Zaterdag deed de beheerder Louis Volders zijn verhaal bij het programma Brabants Buske. Angela uit Asten zag dit en kwam zondag tassen vol waxinelichtjes brengen. “Ik zat te kijken en ik dacht: dit kan toch niet!”

Angela Boemaars uit Asten wilde wat doen. Ze zocht contact met Louis Volders (83), de beheerder van de kapel. Vervolgens belde ze de stomerij waar ze werkt en de supermarkt die er naast zit. Zij vroeg of zij de kaarsjes wilden sponsoren. “Ik heb een volle tas en ook nog vijf losse zakken”, vertelt Angela.

Gift

Louis is blij met de gift. “Kaarsjes komen altijd van pas, want het is hier heel druk met mensen die een kaarsje willen opsteken”, vertelt hij. En dat komt, zo weet hij zeker, omdat een kaarsje opsteken werkt.