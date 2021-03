'Het is een repeterend verhaal', PSV-coach Schmidt baalt na nieuwe domper

Wachten op privacy instellingen... PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 Nick Viergever na nieuwe domper voor PSV: 'Misschien is de interlandbreak wel even goed'

PSV likt de wonden na opnieuw een pijnlijke nederlaag. De Eindhovenaren verloren op bezoek bij AZ met 2-0. Dat lag grotendeels aan de kansen die niet benut werden in de eerste helft, denkt PSV-trainer Roger Schmidt.

Job Willemse Geschreven door

“Dan beloon je jezelf en kan het geloof in een goed resultaat groeien”, zei de Duitse trainer onder meer op de persconferentie na afloop van de teleurstellend verlopen topper. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Als we vandaag hadden gewonnen, stonden we steviger op plek twee.”

Repeterend verhaal

De oefenmeester zag een goede eerste helft van zijn ploeg. PSV was veel aan de bal, er was dreiging en er werden kansen gecreëerd. “Maar uiteindelijk ga je de rust in met een 1-0 achterstand omdat de enige kans van de tegenstander direct een goal is”, zegt Schmidt. “Dat is al vaker gebeurd dit seizoen en begint een repeterend verhaal te worden. Ook dat we onze eigen kansen niet afmaken. Tegen Ajax, Feyenoord en ADO bijvoorbeeld. Maar dat is onze situatie nu eenmaal.”

Het lukt Schmidt na afloop niet om echt de vinger op de zere plek te leggen waardoor PSV telkens zo matig tot slecht omgaat met de gecreëerde kansen. “Ik kan de kansen er jammer genoeg niet zelf inschieten. Maar we analyseren het allemaal. We trainen er op, voeren er gesprekken over. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze aanvallers niet minder zijn dan die van onze tegenstanders. Waar het dan wel aan ligt? Ik heb helaas ook niet overal een antwoord op.”

Een goed spelend PSV in de eerste helft dat zichzelf niet beloonde stond in schril contrast met het armoedige PSV van de tweede helft. De Eindhovenaren kwamen nog amper voor de goal van AZ.

Mentaal zwaar

“Er is niet één verklaring voor dat verschil”, zegt Schmidt. “Misschien ligt het aan het verhaal van de laatste wedstrijden, waar we veel energie in stoppen met telkens een minder resultaat op het einde. Vandaag ook weer. We creëren veel kansen en toch staan we achter. Dat is mentaal zwaar. Misschien ontbrak daardoor de echte kracht om de wedstrijd nog om te draaien.”

