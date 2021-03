Achtervolging van aanrijder eindigt na spookrit op A58

Wachten op privacy instellingen... Foto: Tom van der Put, SQ Vision. Foto: Tom van der Put, SQ Vision. Foto: Tom van der Put, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Achtervolging eindigt op A58 bij Ulvenhout

Een achtervolging van een 21-jarige man in een auto met Duits kenteken is zondagavond geëindigd op de A58 bij Ulvenhout. De politie zette de achtervolging in nadat de man vernielingen had aangericht in een tankshop in Spijkenisse en tegen een auto was aangereden.

De aanrijding werd opgemerkt door een politieagent in vrije tijd. Na diens melding kreeg de agent tijdens de achtervolging hulp van meerdere politieauto‘s. In de buurt van Ulvenhout begon de automobilist tegen het verkeer in te rijden op de A58.

De politie stopte de man door zijn auto klem te rijden tegen de vangrail. Hierbij raakten meerdere politieauto‘s beschadigd.

