Corona-uitbraak: basisscholen in Breda en Nistelrode dicht

Twee basisscholen in Brabant zijn deze maandag niet open gegaan. Oorzaak is een uitbraak van het coronavirus. Het gaat om NBS De Hoogakker in Breda en De Beekgraaf in Nistelrode. Alle ouders zijn zondagavond ingelicht.

In de mail aan de ouders meldt directeur Frans-Joseph de Graaf van De Hoogakker dat het besluit is genomen 'uit zorg voor de veiligheid van de kinderen en ons personeel. Hij schrijft ook dat het aantal besmette leerlingen snel toeneemt en dat steeds meer ouders hun kinderen uit veiligheidsoverwegingen thuishouden.

De Graaf stelt ook dat de druk 'steeds groter' wordt en dat om die reden na overleg met het schoolbestuur is besloten om de deuren deze maandag gesloten te houden. Hij erkent dat de schoolleiding 'er absoluut van bewust is dat dit bericht laat komt' en ouders wellicht 'in een lastig parket' zijn gebracht. Leerkrachten zullen indien mogelijk digitaal les geven. De schooldirectie kondigt verder overleg met de GGD West-Brabant aan.

Nog onduidelijk wanneer Hoogakker open gaat

Op De Hoogakker in Nistelrode is het virus vastgesteld in drie verschillende groepen. De directie heeft dit de ouders eveneens zondagavond gemeld. Later op de dag wordt duidelijk wanneer de 275 kinderen weer welkom zijn. Directeur Henny van Middelkoop is hierover in overleg met de GGD Hart voor Brabant.

Het coronavirus is vastgesteld bij kinderen in de groepen 4, 6 en 8. Om een verdere verspreiding te voorkomen, is besloten om de school voor minstens een dag te sluiten. De kinderen hebben door het besluit een dagje vrij, er wordt geen digitaal onderwijs gegeven.

