Corona-uitbraak in drie groepen: basisschool in Nistelrode dicht

Geen les deze maandag op De Beekgraaf in Nistelrode (foto: Wikimedia). vergroot

Basisschool De Beekgraaf in Nistelrode is deze maandag niet open gegaan. Oorzaak is een uitbraak van het coronavirus in drie groepen van de school, die ongeveer 275 leerlingen telt. De directie heeft dit de ouders zondagavond gemeld.

Later op de dag wordt duidelijk wanneer de kinderen weer welkom zijn. Directeur Henny van Middelkoop is hierover in overleg met de GGD Hart voor Brabant.

Het coronavirus is vastgesteld bij kinderen in de groepen 4, 6 en 8. Om een verdere verspreiding te voorkomen, is besloten om de school voor minstens een dag te sluiten. De kinderen hebben door het besluit een dagje vrij, er wordt geen digitaal onderwijs gegeven.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.