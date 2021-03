Lijklucht en vliegen week na vondst dode bewoner nog niet weg: 'Heel muf'

Wachten op privacy instellingen... In deze bovenwoning is de dode man gevonden (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ralf woonde maanden onder dode bovenbuur

Dikke bromvliegen en een lijklucht. Daar hebben bewoners van de Geererf in Breda al maanden last van. Sinds dinsdag weten ze ook waar de overlast vandaan komt. Er is namelijk een man na maanden dood in zijn woning aan deze straat gevonden. Maar de overlast blijft want er wordt niet schoongemaakt. "Een triest verhaal, maar wij zitten nu met de overlast", vertelt buurman Ralf Klijzing.

Het lichaam lag al die maanden boven de woning van Klijzing. "Ik woon hier nu vijf maanden en ik dacht dat er een dode rat in de ventilatie zat."

Familie hoorde niks

Buurvrouw Daniëlle Landman heeft sinds Kerstmis last van 'hele grote, slome bromvliegen'. De overlast bleef in de weken daarna aanhouden. "Ik heb toen het hele huis overhoop gehaald omdat ik dacht dat er een dood beest in huis lag."

Afgelopen dinsdag kwam de politie aan de deur. De buurman van Ralf en Daniëlle bleek al maanden lang dood in zijn huis te liggen. Een natuurlijke dood weet de politie te melden na onderzoek. De familie van de man had de politie gebeld omdat ze al een tijdje niks van hem gehoord had.

Stankoverlast

De buren omschrijven de man als een kluizenaar. "Ik zag hem alleen als-ie sigaretten ging halen en dan zeiden we 'hoi' tegen elkaar, meer niet", vertelt Daniëlle. Ze weet verder weinig van de man. De leeftijd? "Zo ergens in de vijftig."

De buren dachten dat de stankoverlast zou stoppen nu hun buurman dood is gevonden. Maar nog altijd hangt er een hele muffe en onprettige lucht in het huis van Ralf. Bij Daniëlle komt de lijklucht ook met vlagen haar woning binnen. "Het is een hele muffe lucht waar je hoofdpijn van krijgt."

Privacywet

Er is namelijk tot vandaag nog altijd niet schoongemaakt. "Het gaat hier om een koopwoning en dan kan de gemeente of politie het huis niet schoonmaken", weet Daniëlle. Ralf vult aan: "Dat moeten de nabestaanden doen, maar die moeten eerst de erfenis accepteren inclusief eventuele schulden." En tot die tijd zitten de buren dus in de stank. "Dat kan nog wel een maand duren", zegt Ralf angstig.

Al de hele week bellen de buren met de gemeente en de politie maar die verwijzen naar elkaar en kunnen dus niks doen. Hij beschrijft het als het bekende 'van het kastje naar de muur'-verhaal. "Je wordt er echt machteloos van", zegt Ralf terwijl hij in zijn gang staat. "Hier is de stank het ergste, maar ik ben bang dat de lucht straks in mijn hele huis zit."

Hoe nu verder?

Wat de buren nu moeten doen weten ze ook niet. "De politie wil ons de gegevens van de familie niet geven vanwege de privacy. Dus wij kunnen niet de familie bellen om te vragen om alsjeblieft hier schoon te maken", zegt Klijzing. "Het enige wat we kunnen doen is ons verhaal in de media vertellen en hopen dat iemand iets gaat doen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.