Broer van verongelukte Kevin: 'Wij hebben de zwaarste straf al gekregen'

Kevin Yelda uit Zevenbergen was pas zeventien, toen hij in juli 2019 omkwam bij een verkeersongeluk. Chris Yelda verloor niet alleen zijn enige broer, ze waren elkaars beste vrienden. “Ik denk nog elke dag, elke minuut aan hem.”

Dinsdag wordt de 22-jarige Chris op een andere manier herinnerd aan die dag van het fatale ongeval. Hij zal dan in de rechtszaal zitten wanneer de rechtbank in Breda zich over een nu 18-jarige dorpsgenoot buigt. Hij veroorzaakte het ongeluk.

De verdachte zat achter het stuur van een auto, die die nacht op de Strijpenseweg in Etten-Leur over de kop sloeg. Kevin zat bij hem in de wagen en overleefde de botsing niet. Een andere inzittende uit Zevenbergen kon net als de bestuurder zelf uit het wrak komen.

"Ik kon wel door de grond zakken."

Chris wist dat allemaal niet toen hij tijdens het uitgaan door vrienden van Kevin werd gebeld. “Ze vertelden dat mijn broertje betrokken was geraakt bij een ongeluk en dat het heel erg was. Dat ik snel moest komen. Toen ik aankwam op de plek waar dat was gebeurd, zag ik gelijk dat het niet goed was: veel politie, ambulances en een traumahelikopter. Een agent zei direct dat ze hem aan het reanimeren waren. Enkele minuten later werd me verteld dat Kevin was overleden. Ik kon wel door de grond zakken.”

Mede op zijn verzoek reed Chris met agenten naar het huis, waar hij met Kevin en zijn ouders woonde. “Mijn vader deed open, zag agenten en dacht dat ik iets had uitgehaald. Hij wilde al boos worden, maar toen ik hem vertelde dat Kevin was verongelukt, begon hij te schreeuwen. Mijn moeder, die toen op bed lag, schrok wakker. Toen ze hoorde wat Kevin was overkomen, vielen we met ons drieën huilend op de grond. Onze hele wereld stortte in. Kevin was zo’n sociale jongen.”

"Waarom moest er zo hard worden gereden?"

Daarna werd het een komen en gaan van vrienden, bekenden en familieleden die hun medeleven kwamen betuigen. Onder hen de jongen die de wagen bestuurde. Chris: “Hij is later ook nog eens bij ons geweest en heeft er heel veel spijt van. Verder ben ik niet zo met hem of met de rechtszaak bezig. Dat je een auto pakt, dat is tot daar aan toe, maar waarom moest er zo hard worden gereden? Dat is iets wat ik nooit zal begrijpen.”

Justitie meldde aanvankelijk dat de joyrider vervolgd zou worden voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en het rijden zonder rijbewijs. Onderzoek heeft echter aangetoond dat ook de maximumsnelheid fors is overschreden.

"We hebben de zwaarste straf al gekregen."

Chris is dinsdag bij de rechtszaak. Niet om te hopen op vergelding of zoveel jaar cel. “Dat is aan de rechter of aan God. Wij hebben al de zwaarste straf gekregen. Kevin is van ons afgenomen en hem krijgen we nooit meer terug. Maar hij blijft wel altijd in onze gedachten. Bij elke keuze die ik maak, denk ik aan hem. Bovendien hebben we op het dressoir in de huiskamer een plekje ingericht met bloemen, foto’s van hem en kaarsjes die 24/7 branden. We zijn een hecht gezin en putten veel sterkte uit ons katholieke geloof.”

