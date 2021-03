Van schilderij naar mondkapje, zo exposeert kunstenares Marion

Marion met haar schilderij en mondkapje 'markt by night' (foto: Imke van de Laar) vergroot

Wat doe je als kunstenares als je door de coronacrisis je schilderijen niet kan exposeren, maar je werken toch wil laten zien? Marion Janssen-Quaadvliet uit Vught heeft een originele oplossing bedacht. Zij laat van haar schilderijen mondkapjes maken.

Vol trots poseert Marion met haar schilderij 'markt by night'. Op haar mond draagt ze een kapje met dezelfde afbeelding erop. "Ik dacht, als we toch mondkapjes op moeten, dan maar leuke."

Daarom besloot ze haar inktschilderijen van iconische Bossche plekken op mondkapjes te laten drukken. "Op het eerste mondkapje dat ik maakt,e stond de Bossche Markt. Dat was zo'n succes dat ik nog vijf andere schilderijen op mondkapjes heb gezet, zoals de Sint Jan, de Bossche Broek en de Binnendieze."

"Ik heb nu een wandelende expositie"

Inmiddels lopen er duizenden mensen met de mondkapjeskunst van Marion rond. Uiteraard is de Bossche burgemeester Mikkers een van hen. En ook demissionair minister-president Mark Rutte had haar mondkapje op, toen hij in februari een bezoek bracht aan Den Bosch.

Marion glundert ervan. "Dat is echt heel leuk. Burgemeester Mikkers schijnt zelfs een hele verzameling te hebben. Ik weet dat Willem-Alexander er ook een paar heeft gekregen. Ik hoop echt dat hij ze gaat dragen, dat zou geweldig zijn."

Marion is geboren en getogen in Den Bosch, maar woont inmiddels al een tijd in Vught. En dat gaf scheve gezichten. "Mensen hier vroegen mij steeds vaker waarom ik niet ook mondkapjes van Vught maak. Toen dacht ik: Ja, waarom niet? Ik doe eens gek en maak er ook een voor de Vughtenaren."

Marion heeft het Vughtse raadhuis Leeuwenstein op een schilderij vereeuwigd. Vanaf volgende week is dat ook te koop als mondkapje. De oplage is beperkt. "Maar de gemeente Vught heeft al een flinke order geplaatst", vertelt Marion lachend.

En als we over een tijdje geen mondkapjes meer hoeven te dragen, hebben de mensen volgens Marion een bijzonder aandenken aan de coronatijd. "Verschillende mensen zeggen al tegen mij dat ze 'm dan in gaan lijsten. Het is tenslotte toch een mini-schilderijtje."

