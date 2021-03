Politiek Den Haag maakt zich hard voor komst Formule E in Eindhoven

Formule E in Berlijn vergroot

De komst van Formule E in Eindhoven is een stapje dichterbij gekomen. Meerdere ministeries juichen het wereldkampioenschap van de elektrische sportauto's in toe. Dit laten zij weten in een verklaring. De Stichting Formula-Eindhoven wil vanaf 2022 minstens drie jaar lang een Formule E-race organiseren op een stratencircuit door het hart van de stad.

De vier ministeries Sport, Infrastructuur, Ontwikkelingssamenwerking en Economische zaken vinden het eer als de stad de E-Prix van Nederland kan houden. Stichting Formula-Eindhoven is trots op de steun van de overheid.

"We zijn bezig met iets unieks, iets dat nog nooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Inmiddels hebben veel bedrijven en instellingen zich achter ons initiatief geschaard, het draagvlak is groot en nu dus ook uit Den Haag. Dat is geweldig", zegt voorzitter Peter-Paul Laumans van de Stichting Formula-Eindhoven.

Financiële impuls

Er is nog sprake van een kandidatuur, maar de stad Eindhoven ziet de komst van de elektrische raceklasse wel zitten. "Natuurlijk levert een dergelijk evenement direct een grote financiële impuls op voor Eindhoven en de regio. Dat is mooi en belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is het dat we hiermee laten zien dat onze prachtige stad internationaal koploper is op het gebied van innovatie en technologie", zegt Peter Kentie, directeur citymarketing van Eindhoven.

De inzet is een avondrace, toepasselijk voor de 'Lichtstad'. Formule E begon onlangs in Saudi-Arabië aan zijn zevende seizoen. De Nederlander Nyck de Vries won de openingsrace, de E-Prix van Diriyah. Dit jaar volgen nog de E-Prix van Rome (10 april), Valencia (24 april), Monaco (8 mei), Marrakech (22 mei) en Santiago de Chili (5 en 6 juni).

