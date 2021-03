Schoten gelost in Oudenbosch, politie zoekt naar auto's

Op de kruising van Molenstraat met de Spuilaan in Oudenbosch zijn maandagmiddag schoten gelost. Dat meldt de politie. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. "Getuigen meldden dat er vanuit een auto op een andere auto geschoten zou zijn. Beide voertuigen zijn niet door ons gevonden", aldus een woordvoerder van de politie.

De Molenstraat is sinds tien over vijf afgezet. Er lopen agenten in kogelwerende vesten en er staan veel buurtbewoners op straat. Veel verdere informatie is er nog niet.