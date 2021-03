Coronanieuws: 14.00 uur persconferentie EMA over coronavaccin AstraZeneca

Voorbereidingen op het vaccineren in het Catharina Ziekenhuis. (Foto: Raymond Merkx) vergroot

Ook deze dinsdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal Brabantse coronabesmettingen is weer wat gedaald, naar 854 besmettingen.

In de Brabantse ziekenhuizen waren maandagochtend 310 coronapatiënten opgenomen, 21 meer dan zondag.

In de afgelopen 24 uur werden dertig nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, drie coronapatiënten overleden.

RIVM: aantal nieuwe coronagevallen loopt op, 40.000 positieve tests afgelopen week.

13.51 - Farmaceut Moderna doet onderzoek naar coronavaccin voor kinderen

De Amerikaanse farmaceut Moderna is een proef gestart met een vaccin tegen Covid-19 bedoeld voor kinderen. De eerste doses zijn toegediend in de studie die het bedrijf KidCOVE noemt. De doelgroep is jonger dan die waar concurrenten mee aan het werk zijn.

De testpersonen van Moderna zijn 6 maanden tot 12 jaar oud, terwijl andere farmaceuten vooralsnog werken met kinderen vanaf 6 jaar.

Moderna, gevestigd in Cambridge, Massachusetts, werkt bij de studie samen met Amerikaanse overheidsinstellingen die gespecialiseerd zijn in onder meer de bestrijding van besmettelijke ziekten. Aan het onderzoek naar het kindervaccin doen 6750 peuters en kinderen mee in de Verenigde Staten en Canada.

13.15 - Viroloog België: met AstraZenecaprik 94 procent minder opnamekans

Het AstraZeneca-vaccin is veilig en effectief voor alle volwassenen. Inenting met dit vaccin tegen Covid-19 vermindert het risico op opname met 94 procent, zegt de Belgische viroloog Steven Van Gucht. "Op basis van de gegevens kunnen we stellen dat de voordelen groter blijven dan de risico's. We vaccineren momenteel de oudere bevolking. Het is cruciaal dat dit niet wordt onderbroken, omdat het aantal besmettingen snel stijgt."

13.00 - Toezichthouder EMA houdt om 14.00 uur persconferentie over coronavaccin AstraZeneca

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), geeft om 14.00 uur een persconferentie over het coronavaccin van AstraZeneca. Meerdere landen, waaronder Nederland, zijn tijdelijk gestopt met het toedienen van dat vaccin vanwege mogelijke bijwerkingen. De persconferentie wordt gegeven door de directeur van het EMA, Emer Cooke uit Ierland.

Nederland willen weten of het vaccin van AstraZeneca kan leiden tot een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een te laag aantal bloedplaatjes in het bloed.



12.40 - 'Uitbetalen steun moet nu beginnen, wacht niet op voucherfonds'

Ook reisbureaus die pakketreizen van andere touroperators verkopen zouden steun moeten krijgen bij het terugbetalen van verstrekte vouchers via het geplande voucherfonds. Bovendien zouden Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Staat nu al moeten gaan uitbetalen, ook al is er nog geen goedkeuring van de Europese Unie voor het fonds.

12.25 - Binnensport ziet sportdeelname slinken en vraagt perspectief

Meer dan dertig binnensportbonden en belangenorganisaties vragen een duidelijk perspectief van de regering voor de 6 miljoen mensen die door de coronamaatregelen nog altijd niet kunnen sporten in sporthallen en -zalen. In een gezamenlijke brief doen ze een dringende oproep aan het (demissionaire) kabinet en de Tweede Kamer om bij een volgend keuzemoment meer oog te hebben voor "de helft van sportend Nederland die nu noodgedwongen inactief is".

12.05 - Lareb ziet geen verband tussen stollingsproblemen en coronavaccin

Bijwerkingencentrum Lareb ziet geen aanwijzingen voor een verband tussen stollingsproblemen en vaccins tegen corona. Volgens het centrum zijn er tot nu toe enkele tientallen meldingen van stollingsproblemen zoals trombose en longembolie bij alle coronavaccins binnengekomen. "Maar daarbij werd geen verlaging van het aantal bloedplaatjes genoemd. De meldingen geven tot nu toe geen aanleiding om te denken dat trombose een bijwerking is van coronavaccins", zegt Lareb.

11.55 - Nog steeds fors minder passagiers luchthaven Schiphol

Het aantal reizigers op luchthaven Schiphol stond in februari nog steeds zeer sterk onder druk door de coronacrisis en opgelegde reisrestricties. Vorige maand verwerkte de luchthaven ruim een half miljoen passagiers, een afname van 89 procent in vergelijking met een jaar eerder, voordat de crisis echt losbarstte. Het aantal vluchten van en naar Schiphol kelderde met 70 procent tot in totaal 10.655.

11.30 - Pfizer levert EU vóór de zomer 10 miljoen bestelde vaccins meer

De Europese Unie krijgt vóór de zomer 10 miljoen doses extra binnen van het coronavaccin van Pfizer. Die zouden eigenlijk pas in de tweede helft van het jaar worden geleverd, maar de productie gaat voorspoediger dan verwacht. Daarvan gaan waarschijnlijk honderdduizenden doses naar Nederland.

Door de versnelling krijgt de EU in april, mei en juni meer dan 200 miljoen doses van het vaccin binnen, zegt de Europese Commissie. Het goede nieuws van Pfizer is een meevaller voor de EU, na de tegenslagen die vooral AstraZeneca keer op keer meldt. Nederland kreeg vorige week al te horen dat Pfizer nog deze maand 169.000 doses levert die eigenlijk later werden verwacht.

11.05 - ROAZ-cijfers

Het totaal aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is de voorbije 24 uur iets afgenomen. Dinsdagochtend waren er 302 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, 8 minder dan zondag. Dat maakte het ROAZ bekend.

Het voorbije etmaal zijn er dertig nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Daar staat tegenover dat 36 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Drie patiënten zijn overgeplaatst en vijf coronapatiënten overleden de afgelopen 24 uur in de Brabantse ziekenhuizen.

10.40 - 'Uitstel prik vraagt veel veerkracht van kwetsbare ggz-patiënten'

Dat het coronavaccin van AstraZeneca uit voorzorg tijdelijk niet wordt toegediend, vraagt "veel van de mentale veerkracht van de zorgmedewerkers en kwetsbare patiënten" in de geestelijke gezondheidszorg, laat brancheorganisatie De Nederlandse ggz weten.

"Na de vertraging van de leveringen van AstraZeneca, is dit een nieuwe tegenvaller", aldus de organisatie. Het levert ook "extra regelwerk" op, omdat de ggz-instellingen de vaccinaties zelf moeten verzorgen. Nieuwe bestellingen worden uitgesteld en de sector wacht de besluitvorming over het vaccin af.

10.30 - Zorgen in België over stijging ic-patiënten tot boven de 500

Het aantal Covid-19-patiÙnten in België dat op de intensivecareafdelingen ligt is weer boven de 500 gestegen. Volgens de jongste cijfers van de Belgische gezondheidsautoriteiten liggen nu 2.112 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 503 op de ic's. Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen week met 14 procent gestegen tot dagelijks gemiddeld 167.

10.25 - Privésauna's zinnen op rechtszaak tegen gedwongen sluiting

Eigenaren van privésauna's zijn boos omdat ze tijdens de lockdown op een hoop worden gegooid met openbare sauna's. Hierdoor zijn ze gedwongen gesloten, terwijl ze volgens belangenvereniging BPSE veel meer gemeen hebben met ondernemers in contactberoepen die al wel klanten mogen ontvangen. De organisatie zint op een rechtszaak en probeert daarvoor via crowdfunding genoeg geld op te halen. Privésauna's zijn alleen op reservering te boeken voor kleine gezelschappen.

09.45 - Steeds meer EU-landen staken gebruik vaccin AstraZeneca

Steeds meer EU-lidstaten stoppen tijdelijk met het gebruik van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Zweden en Letland volgden dinsdag het voorbeeld van landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. De landen willen zeker weten dat er geen verband bestaat tussen het vaccin en een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes. Onderzoek moet duidelijk maken of er een verband tussen de klachten en het vaccin is.

Eerder liet ook Cyprus al weten het vaccin voorlopig op de plank te laten liggen. De eilandstaat wil van de Europese toezichthouder EMA horen hoe het nu verder moet. Cyprus is ook van plan 50.000 doses te kopen van het Russische vaccin Spoetnik-V, maar wacht nog wel tot op Europees niveau groen licht is gegeven voor het gebruik. Niet alle EU-landen vinden het zinvol om het gebruik van het vaccin stil te leggen.

België liet weten dat het vaccineren doorgaat. Een opschorting, zelfs tijdelijk, is volgens de Belgische experts nadelig voor de vaccinatiecampagne in het algemeen.

08.50 - Ernstig verloop herseninfarcten bij Covid-patiënten in ziekenhuis

Herseninfarcten komen weinig voor bij coronapatiënten in het ziekenhuis, maar verlopen wel vaak ernstig. Ruim zeven op de tien (71,1 procent) van deze patiënten raakt ernstig gehandicapt of overlijdt. Dat meldt de Hartstichting op basis van onderzoek onder leiding van wetenschappers van het UMC Utrecht.

Bij 1,8 procent van de coronapatiënten in ziekenhuizen traden herseninfarcten op. Bij patiënten die op de intensive care lagen was dit 2,7 procent. "Opvallend was dat deze patiënten voorafgaand aan de ziekenhuisopname geen groter risico op hart- en vaatziekten hadden dan mensen zonder herseninfarct", merken de onderzoekers op.

08.20 -Duitse gezondheidsexpert: we staan op de flank van de derde golf

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland neemt weer snel toe. Het gaat om een toename van 20 procent in de afgelopen week, zegt een epidemioloog van gezondheidsinstituut RKI tegen de Duitse televisiezender ARD.

"We bevinden ons precies op de flank van de derde golf. Dat kan niet meer worden betwist", zei epidemioloog Dirk Brockmann. De medisch expert ziet een verband tussen de exponentiële groei van het aantal besmettingen en de versoepeling van coronamaatregelen.

08.00 - Nederlandse bedrijven vragen minder octrooien aan

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar aanzienlijk minder octrooien aangevraagd. Het is de grootste daling van aanvragen sinds 2012. Nederlands meest actieve aanvrager was Philips en ook daar ging het aantal aanvragen flink omlaag, vergeleken met een jaar eerder. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Europees Octrooibureau (EOB). Vanwege de pandemie kreeg het instituut over de gehele linie wel meer aanvragen voor medisch gerelateerde octrooien.

07.00 - Consumentenbond opent meldpunt voor jaar oude coronavouchers

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend waar reizigers met coronavouchers van een jaar oud zich kunnen melden als zij nog geen geld hebben teruggekregen. De eerste vouchers die zijn uitgegeven zijn bijna een jaar oud en de bond wil weten of reizigers hun geld van de reisorganisaties wel hebben ontvangen.

Een jaar geleden, aan het begin van de coronacrisis, annuleerden reisorganisaties veel reizen die niet meer mogelijk waren vanwege de coronamaatregelen. Normaal gesproken moet een organisatie in zo'n geval een reiziger binnen veertien dagen terugbetalen, maar omdat dat het faillissement van veel organisaties zou betekenen, werd door onder meer de Consumentenbond geadviseerd om een voucher te accepteren. Deze waren gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

05.00 - Kinderen mogen weer naar zwemles, buitensporten mag met vier mensen

Met ingang van dinsdag worden enkele coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen volwassenen van 27 jaar en ouder met maximaal vier mensen op 1,5 meter afstand buiten sporten, vrachtwagenchauffeurs mogen weer theorie-examen doen en lessen volgen, en kinderen tot en met 12 jaar kunnen naar zwemles.

Veel zwembaden organiseren extra zwemlessen om de achterstallige lessen in te halen. "Dat kan nu gelukkig makkelijk, omdat de baden dicht zijn voor andere bezoekers", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), "en het is ook fijn dat we ruim voor de zomer beginnen. Zo kunnen kinderen veilig naar het strand in hun vakantie."

04.30 - Nederlandse grenzen weer open voor een aantal reizigersgroepen

De coronamaatregelen rondom het inreisverbod worden vanaf dinsdag verruimd. Daarmee mogen reizigers die op de lijst van uitzonderingen staan, zoals langeafstandsgeliefden, weer Nederland in.

Verder staan op de lijst van uitzonderingen onder anderen zakenreizigers, studenten, kennismigranten en professionals uit de culturele en creatieve sector.

De uitzonderingscategorieën werden per 23 januari opgeschort vanwege de corona-ontwikkelingen. Die opschorting vervalt per 16 maart. Voor alle reizigers van buiten de Europese Unie of een Schengenland die niet tot een van de

04.00 - Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe coronagevallen loopt op

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt snel. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk zo'n 40.000 positieve tests geregistreerd, ongeveer een kwart meer dan een week eerder. Dat zou het hoogste aantal sinds half januari zijn.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dat het in een week tijd 31.959 nieuwe gevallen had geregistreerd, vrijwel evenveel als in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4566 meldingen per dag. In de zes dagen erna zijn er 34.592 positieve tests bij gekomen, gemiddeld 5765 per dag.

03.30 - Grote winkels mogen meer klanten verwelkomen

Grote winkelketens mogen vanaf dinsdag meer mensen in hun winkels toelaten. Het is een van de versoepelingen die het kabinet eerder aankondigde. Bij winkelen op afspraak gold voor winkels eerst dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Nu wordt ook gekeken naar vloeroppervlakte. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten.

Bij het winkelen op afspraak gelden de gangbare regels rondom corona, zoals de 1,5-metermaatregel. Verder geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak moeten maken, en dat winkels werken met tijdvakken van minimaal tien minuten. De nieuwe regels maken het voor grote ketens iets aantrekkelijker om hun deuren weer te openen.

