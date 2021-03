Merci politie! Zorgmedewerkster Kim trakteert agenten op chocolaatjes

Foto: Facebook Politie Den Bosch vergroot

Agenten In Den Bosch werden maandagnacht blij verrast. Toen ze even stonden te tanken stopte er een vrouw, die een verrassing voor hen had.

Zorgmedewerkster Kim parkeerde naast de agenten bij het tankstation. “Ze vertelde al enige tijd iets voor ons in haar auto te hebben liggen”, schrijven de politiemannen op Facebook. “Wachtend tot ze het tijdens een avondklok-controle aan ons kon geven. Ze was alleen tot nog nooit gecontroleerd.”

Dus toen Kim de agenten zag bij het tankstation, gaf Kim hen een heerlijke traktatie. Met daarbij een lief briefje:

Lieve politievrouwen en -mannen,

Met dit kleine gebaar wil ik mijn enorme dankbaarheid uitdrukken naar jullie.

Ik ben heel erg dankbaar voor hoe jullie onze stad beschermen, zeker nu het in deze tijd steeds vaker (helaas) met gevaar voor eigen leven is.

Jullie zijn toppers!!

Liefs Kim

De agenten zijn heel blij met Kims traktatie: “Lieve Kim, wat een ontzettend mooi en lief gebaar! Dank je wel namens de Politie Den Bosch!”

Een lief briefje voor de agenten. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.