Tijdens Doomsday 2021 red je coronaproof de wereld vanuit je huiskamer

Online escaperoom-event Doomsday 2021; al maanden wordt er in de Kerkstraat in Erp keihard aan gewerkt. Tijdens het evenement, waar je vanuit je huiskamer aan meedoet, ga je in lockdown en moet je de wereld behoeden voor een catastrofe.

Doomsday 2021 zou eigenlijk al in februari van dit jaar gespeeld worden, maar door de strenge coronamaatregelen is het uitgesteld tot 10 april. "Je moet met een team van vier of vijf mensen bij elkaar kunnen zitten, om alle opdrachten te kunnen doen en aanwijzingen te kunnen vinden. Dat mag nu nog niet. Hopelijk kan dat op 10 april wel", zegt Joris hoopvol.

In het spel ga je met je teamgenoten in lockdown en probeer je er samen achter te komen wie er bezig is alle communicatie-satellieten onklaar te maken. In nagespeelde nieuwsuitzendingen en persconferenties zitten aanwijzingen om de boosdoeners te ontmaskeren.

"Dit is niet een escaperoom van een uurtje, je bent echt tot middernacht bezig en krijgt echt het gevoel dat je opgesloten zit in je eigen huis en daar samen de wereld moet behoeden voor een grote catastrofe." Joris vertelt trots: "We hebben een escaperoom bedacht die aansluit bij wat we nu meemaken." Eerder organiseerde Joris met zijn bedrijf Uitjesbazen al twee keer het NK escaperoom, waar online drieduizend mensen tegelijkertijd aan meededen.

Maatschappelijke problemen

Samen met Dirk Delisse begon Joris in 2008 de Uitjesbazen. Ze organiseerden sindsdien al meer dan tienduizend games, uitjes en activiteiten voor vriendengroepen, bedrijven en organisaties. Wat in een garage in Erp begon, is uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 30 vooral jonge medewerkers. "Met de spellen die we bedenken, willen we ook maatschappelijke problemen laten zien. Met dit spel zie je bijvoorbeeld hoe afhankelijk de hele wereld is van computers en satellieten en we hebben ook een spel waarmee je in de wereld van het hacken stapt", vertelt Joris verder.

