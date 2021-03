Vught moet huiswerk N65 overdoen van de Raad van State, bezwaarmakers blij

Foto: Christian Tomassen vergroot

Omwonenden van de N65 zijn blij met de voorlopige uitspraak van de Raad van State over de reconstructie van de weg tussen Vught en Den Bosch. De rechter vindt dat de gemeente nog eens heel goed moet kijken naar onder meer de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van ondernemers. Ook de gemeente is blij met de uitspraak, vooral omdat niet het hele plan in de wacht is gezet.

Agnes van der Straaten Geschreven door

De N65 tussen Tilburg en Den Bosch voldoet al jaren niet meer. De weg doorsnijdt Vught en moet worden aangepakt om de grote stroom auto's goed te kunnen verwerken. Over hoe dat precies moet gebeuren verschillen de meningen.

Philip Helmer, voorzitter van Vught Participeert: "De Raad van State heeft dinsdag heel duidelijk gezegd dat onder meer de verkeersveiligheid op de Helvoirtseweg nog eens goed onder de loep moet worden genomen. Ook moet er nog eens goed worden gekeken naar hoeveel verkeer er over de weg rijdt. Daar zijn we heel blij mee."

Huiswerk

De Vughtse Wethouder Marc Du Maine (VVD) laat weten dat de gemeente ook tevreden is met de uitspraak. "De rechter had ook kunnen zeggen: 'het is een flutplan, kap er maar helemaal mee'. Dat heeft hij niet gedaan. We krijgen op veel punten gelijk, maar moeten ook nog wat huiswerk doen. We zijn daar helemaal blij mee, omdat we als gemeente nu weten waar we nog aan moeten werken."

Restaurant aan de N65

Moeilijker wordt het als het gaat om de bereikbaarheid van ondernemers aan de N65. Ton Pijnenburg van restaurant In ’t Groenewoud is er gelukkig mee dat zijn zaak nog eens opnieuw bekeken moet worden. De plannen zoals ze nu in het nieuwe bestemmingsplan staan kosten hem enorm veel omzet, zo verwacht hij.

Auto’s moeten tot vier kilometer omrijden om bij zijn zaak te komen. Maar hij is ook sceptisch: "Ik vind de uitspraak echt heel fijn, maar ik hoop dat het college van Vught daar niet weer op een slinkse manier onderuit kan komen. Want ook de gemeenteraad heeft al eens aan het college gevraagd om daar nog eens goed naar te kijken. Daar is toen niets uitgekomen. Ik hoop dat dat nu wel gebeurt."

Eind van het jaar meer duidelijk

De Raad van State zal de bodemprocedure aan het eind van het jaar voeren. Dan wordt definitief duidelijk of Vught kan beginnen aan de reconstructie van de N65. Du Maine: "Het is huiswerk voor de gemeente. Als we dat goed doen dan kunnen we over naar volgend jaar."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.