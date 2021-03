Kwetsbare Hans Smolders stemt al op dinsdag, op zichzelf uiteraard

Hij oogt weer fit en gezond. Tilburger Hans Smolders (60) is aan het herstellen van drie zware longoperaties. Tegen en wil en dank behoort hij nu tot de kwetsbaren in de samenleving. En daarom mocht hij dinsdag al gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Hoe het met Smolders gaat? "Goed," is het antwoord als hij met stempassen en stembiljet komt stemmen voor zichzelf en zijn vrouw. Smolders staat vierde op de lijst van Forum voor Democratie (FvD) en stemt op zichzelf. Aangezien de partij in de peilingen op vier zetels staat, is de kans groot dat hij in de Tweede Kamer komt.