Eindhovenaar dwingt kwetsbare vrouwen tot prostitutie: 5 jaar cel

Een man uit Eindhoven moet vijf jaar de cel in, omdat hij twee kwetsbare vrouwen dwong om door het hele land als prostituee te werken. Volgens de rechtbank in Zwolle was hij de rechterhand van de hoofdverdachte in deze zaak. De mensenhandelpraktijken deden zich onder meer in Eindhoven voor.

De hoofdverdachte, een man van 35 uit Tiel, krijgt voor zijn rol zeven jaar gevangenisstraf. Onder zijn leiding werden de twee verstandelijk beperkte slachtoffers in de prostitutie gedwongen en uitgebuit. Dit gebeurde met psychisch en fysiek geweld.

Maandenlang misbruikt

De vrouwen zijn volgens de rechter van begin mei tot medio augustus 2019 misbruikt en bedreigd. Zelfs toen ze zich niet goed voelden. Er is aangetoond dat ze onder druk zijn gezet om mee te werken aan seks met diverse mannen in onder meer hotels. Zo zouden ze al dan niet bestaande schulden terug kunnen betalen. De slachtoffers zijn volgens de rechter geestelijk en lichamelijk mishandeld en hebben er nog steeds van last van.

Strafblad

De 26-jarige Eindhovenaar ‘dankt’ zijn straf ook aan het feit dat hij al eens is veroordeeld voor het overtreden van de Wet wapens en munitie en de Opiumwet. Ook hield hij zich tijdens het onderzoek en de rechtszaak van de domme. Alleen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van vijf jaar is dan ook op zijn plaats, meent de rechter.

Twee handlangers kregen een lagere straf, omdat hun rol volgens de rechter niet zo groot was. Een man uit Arnhem van 39 werd twee jaar cel en een 43-jarige man uit Tiel één jaar opgelegd. De mannen moeten verder schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 93.000 euro.

