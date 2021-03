Daniëlle wil de nieuwe Klaasje van K3 worden: 'Dit is een meisjesdroom'

Wachten op privacy instellingen... Daniëlle van Rattingen in Brabant Vandaag. Volgende Vorige vergroot 1/2 Daniëlle van Rattingen in Brabant Vandaag.

Daniëlle van Rattingen (23) uit Den Bosch heeft zich samen met ruim 22.000 anderen opgegeven om de nieuwe Klaasje van K3 te worden. Uiterlijk zondag weet ze of ze door is naar de volgende ronde. Dat vertelt ze in Brabant Vandaag. "De kans dat ik de loterij win, is misschien wel groter."

Daniëlle zingt, danst en acteert van kinds af aan al graag. "Het is natuurlijk lastig om dit op professioneel niveau te doen. Want het is best moeilijk om zekerheid te vinden in dit beroep. Daarom is het altijd een hobby gebleven", vertelt Daniëlle.

Ze heeft wel al een paar keer opgetreden. "Als kind heb ik wel eens een musical gedaan. Verder heb ik vrij kleinschalig opgetreden. Op open podia, bij een plaatselijke talentenjacht of met een bandje mee. Maar ik heb eigenlijk nooit echt individueel opgetreden."

"Dit is wel echt iets wat ik graag wil proberen."

Ze maakt ook filmpjes voor op Instagram en TikTok waarin ze zingt. Daar ontstond ook het idee om zich op te geven voor de zoektocht naar de nieuwe Klaasje. "Ik zong wel eens liedjes van K3 en dan kreeg ik altijd super veel positieve en lieve reacties. Mensen zeiden dat ik echt Klaasje moest gaan opvolgen. Toen begon ik erover na te denken. Want dit is wel echt iets wat ik graag wil proberen."

K3 is volgens Daniëlle ook altijd al een meisjesdroom geweest. "Dat is een beetje cliché natuurlijk", lacht ze. "Maar het is ook een soort nostalgie. Als kind was ik al fan. Ik ben opgeroeid met de allereerste K3, met Karin, Kristen en Katleen." Naarmate ze ouder werd, volgde Daniëlle K3 wat minder. "Ik had op een gegeven moment natuurlijk niet de leeftijd meer om naar die muziek te luisteren. Maar ik heb wel de zoektochten naar nieuwe leden van de meidengroep gevolgd."

"Als ik lekker ga zingen, kan ik mezelf het beste presenteren."

Voor de inschrijving moest iedereen een auditievideo opsturen. De invulling ervan was vrij. "Ik heb mezelf voorgesteld en een liedje gezongen. Dansen in mijn woonkamer vond ik het niet helemaal. Ik dacht, als ik lekker ga zingen kan ik mezelf het beste presenteren." Haar favoriete liedje van K3 is Amor. Dat heeft Daniëlle dan ook gezongen in haar auditievideo.

Uiterlijk zondag zou Daniëlle moeten horen of ze door is naar de volgende ronde. Als ze niets hoort, is ze niet door. "Het is gewoon afwachten. Ik vind het moeilijk om in te schatten of ik door mag. Ik weet natuurlijk niet wat ze zoeken. Misschien willen ze wel een specifiek typetje. En er zijn zo veel aanmeldingen, dus de kans is heel klein."

In het najaar gaat Studio 100 op zoek naar Klaasje in een tv-programma.

Brabant Vandaag is iedere werkdag om kwart voor zes te zien op Omroep Brabant televisie. Kijk hier de uitzending van dinsdag terug.

