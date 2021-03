Sjoerd krijgt ruim 2000 boeken aangeboden voor zijn minibieb: 'Fantastisch'

Sjoerd van Lonkhuizen kan er niet over uit. Meer dan 2000 kinderboeken kreeg al hij al aangeboden voor zijn minibieb, sinds zijn oproep vorige week. "Dit is echt te gek. Ik heb nu al drie volle auto's aan boeken opgehaald. En dan heb ik nog niet eens alle adressen gehad", glundert de Bredanaar.

Sinds een paar jaar heeft Sjoerd twee boekenkasten staan langs het wandelpad aan het riviertje Aa of Weerijs in de Bredase wijk Heuvel. Voorbijgangers mogen er gratis boeken uit halen. Om te houden of om te lenen.