Coronanieuws: plan voor coronapaspoort, herstel luchtvaart duurt nog jaren

Ook deze verkiezingsdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Volledig herstel luchtvaart duurt tot 2024 of 2025.

Het aantal nieuwe Brabantse coronabesmettingen lag dinsdag op 852.

Tot nu toe zijn bijna 1,4 miljoen Nederlanders gevaccineerd.

RIVM: aantal nieuwe coronagevallen loopt op, 40.000 positieve tests afgelopen week.

06.30 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt opnieuw sterk

Het aantal nieuwe coronagevallen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland stijgt sterk. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde woensdagochtend 13.435 nieuwe besmettingen, meer dan het dubbele van het aantal dat maandag werd gemeld.

Dinsdag waarschuwde het RKI al dat er in Duitsland opnieuw een exponentiële groei van het aantal coronabesmettingen is opgetreden. Het aantal steeg in de vorige week met zo'n 20 procent ten opzichte van de week daarvoor. Een epidemioloog van het RKI preekt van een derde golf. De recent ingezette versoepelingen versnellen die volgens hem.

06.00 - ING: volledig herstel luchtvaart duurt tot 2024 of 2025

Het gaat nog jaren duren voordat de luchtvaart is hersteld, waarschijnlijk tot 2024 of 2025. Dat verwacht het economisch bureau van ING. De luchtvaart is een van de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. De bank voorziet een begin van herstel in de tweede helft van dit jaar. De verwachting is dat vakantiereizen het snelst terugkeren. Voor zakelijke reizen wordt een langzamere herstart verwacht.

03.30 - Europese Commissie presenteert plan voor 'coronapaspoort'

Een digitaal certificaat als bewijs dat de eigenaar tegen COVID-19 is ingeënt, recent negatief is getest of antilichamen heeft vanwege een eerdere coronabesmetting moet het mogelijk maken om deze zomer vrijer door de EU te kunnen reizen. De Europese Commissie komt woensdag met een voorstel voor zo'n coronapas dat moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

00.00 - Bonaire voert lockdown in om groei besmettingen tegen te gaan

Bonaire voert morgen een lockdown in. Dat is een gevolg van het steeds verder stijgende aantal coronabesmettingen op het eiland. Er wordt onder meer een avondklok ingevoerd die geldt tussen negen uur 's avonds en 4 uur 's ochtends . Ook wordt een alcoholverbod ingevoerd. Bonaire (met ruim 20.000 inwoners) kende dinsdag een stijging van 62 nieuwe coronabesmettingen, waardoor het aantal van 298 werd bereikt.

00.00 - 'Verlenging geldigheid coronavouchers geeft reisbranche lucht'

Reisbranchevereniging ANVR zegt dat het verlengen van de coronavouchers die consumenten hebben gekregen omdat hun vakantie werd geannuleerd, reisorganisaties meer lucht geeft. Tegelijkertijd had de vereniging wel gehoopt dat het beloofde voucherfonds er al zou zijn. "Deze verlenging werkt twee kanten op, maar het is natuurlijk second best", zegt ANVR-directeur Frank Oostdam.

De eerste verstrekte vouchers zouden eigenlijk op 17 maart verlopen waarna uitbetaling zou moeten volgen van niet gebruikte vouchers en daardoor zouden reisorganisaties in de problemen komen. Maar de geldigheid van de coronavouchers is op de valreep door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) met twee maanden verlengd tot veertien maanden.

