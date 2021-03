Roemeense arbeidsmigranten uit vervuild vakantiehuisje in Bakel gehaald

Zo zag het huisje er in januari uit. Het huis waar de acht arbeidsmigranten woonden. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo zag het huisje er in januari uit.

De acht Roemeense arbeidsmigranten die door hun uitzendbureau in een klein vakantiehuisje zonder verwarming en warm water waren gestopt, zijn inmiddels uit het huisje gehaald. Waar ze nu zijn is onduidelijk. Volgens een van de eigenaren van het vakantiepark in Bakel wordt het huisje nu 'eindelijk' opgeknapt door het uitzendbureau.

Wendy van der Zalm, bestuurslid van Recreatiepark De Kanthoeve in Bakel, kwam er afgelopen januari achter dat er iets mis was in een van de huisjes op het park. Ze nam een kijkje en zag dat er acht Roemeense arbeidsmigranten opeengepakt woonden in het huisje, dat geschikt was voor slechts de helft.

Het was ontzettend vies, er lagen dode kakkerlakken en er was geen verwarming of warm water. "Overal lagen matrassen in de kamers, zonder dekens. En dat in januari. Er hing een flinke walm, want alle gaspitten brandden om het warm te krijgen", zei ze destijds.

Omroep Brabant ging in januari langs om het huisje te bekijken:

Huisjes op het park mogen permanent bewoond worden. Dit huisje is sinds twee jaar eigendom van uitzendbureau Reyhan in 's-Heerenberg. Migranten komen vanuit dat bureau te werken in slachterijen en vleesverwerkingsfabrieken. Reyhan had twee mensen ingeschreven op dit adres, maar in werkelijkheid woonden er dus vier keer zoveel.

Het bestuurslid zocht contact met de wijkagent en met het uitzendbureau. Uiteindelijk is Peter Knoops, programmaleider aanpak ondermijning Peelland, polshoogte gaan nemen. Die heeft aan Reyhan duidelijk gemaakt dat dit snel in orde moest worden gemaakt. De documenten van de arbeidsmigranten moesten in orde worden gemaakt en de voorzieningen in het huisje moest de eigenaar aanpassen.

"We hebben wel overleg gehad met het uitzendbureau om de situatie voor die mensen goed te krijgen."

Met het Peelland Interventie Team (PIT) is Knoops een week later terug gegaan om te controleren of alles in orde was. "De migranten hadden hun documenten terug en onze verzoeken zijn ingewilligd", vertelt hij.

Destijds liet Knoops weten dat de gemeente Gemert-Bakel nog zou onderzoeken hoe Reyhan omgaat met de arbeidsmigranten en hoe ze in dat vakantiehuisje terecht waren gekomen. Dat onderzoek loopt nog, dus Knoops kan er niet veel over zeggen. "Voor ons is het van belang om te weten of ze veilig wonen, documenten hebben en tevreden zijn over de werkomstandigheden. We hebben wel overleg gehad met het uitzendbureau om de situatie voor die mensen goed te krijgen."

"We houden die verhuurder in de gaten."

Volgens Wendy van der Zalm zijn de mensen inmiddels uit het huisje gehaald. "Het duurde ongeveer een week tot het uitzendbureau actie ondernam. Ze laten het huisje nu opknappen en het ongedierte wordt bestreden. Dat was namelijk nogal een probleem daar", weet ze.

Wat er met de arbeidsmigranten is gebeurd, blijft voor haar een mysterie. "Misschien zijn teruggestuurd of gewoon naar een ander huisje. Maar we houden die verhuurder wel in de gaten. Ze staan er bekend om dat ze niet goed met mensen omgaan. Toen die Roemenen hier weg werden gestuurd, heeft een stelletje de hele dag buiten op de parkeerplaats gestaan met hun tassen en rommel. 's Avonds werden ze opgehaald met een busje."

