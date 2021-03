Jan is de 'verkeerd rijdende' vrachtwagens achter zijn huis kotsbeu

Jan Manders uit Deurne is de vrachtwagens achter zijn huis zat (foto: Alice van der Plas). vergroot

Te vaak denderen internationale vrachtwagens langs de achtertuin van Jan Manders uit Deurne. En dan staat het verkeer ook nog eens regelmatig muurvast op de rotonde en de spoorwegovergang vlakbij zijn huis. Een nieuwe spoortunnel zou verlichting moeten geven. Maar Jan en zijn buren zijn daar fel tegen. “Het levert alleen maar meer vrachtwagens op." En die rijden, volgens de buurtbewoners, nog verkeerd ook.

Het is een van de belangrijkste verkeersergernissen in Deurne: de rotonde aan de Binderendreef/Helmondseweg, vlakbij het huis van Jan Manders. Veel grote vrachtwagens wringen zich een weg over de rotonde. Het verkeer staat regelmatig stil, omdat er ook gewacht moet worden voor een drukke spoorwegovergang even verderop. En jeugd probeert er naar school te fietsen.

De gemeente Deurne wil het probleem oplossen met een spoortunnel. Het is een investering van 13.5 miljoen euro. De ideale oplossing voor het opstoppende verkeer, volgens wethouder Helm Verhees. "De weg is in het verleden ook aangelegd als omleiding om de verkeersdruk op het centrum van Deurne weg te nemen."

"Ze hebben niets te zoeken op deze lokale weg."

Maar Jan en zijn buren komen in opstand. Een van de redenen: die mooie nieuwe spoortunnel trekt alleen maar meer internationale vrachtwagens aan en maakt de situatie nog gevaarlijker. “We zien nu al te vaak vrachtwagens met internationale kentekens en we vragen ons af, wat moeten die hier? Ze hebben hier niets te zoeken op deze lokale weg.”

Volgens Jan rijden de internationale vrachtwagenchauffeurs op hun navigatie en pakken ze de verkeerde weg. “Ze komen van de snelweg A67 en willen binnendoor naar Venray. Maar verderop ligt de provinciale weg N279 die veel geschikter is voor dit zware verkeer. Die navigatie stuurt ze gewoon verkeerd. Ze bolderen ook wel eens door het kerkdorp Vlierden heen.”

Maar wethouder Helm Verhees denkt niet dat de weg achter het huis van Jan vaak als sluiproute wordt gebruikt. "Veel internationaal verkeer moet gewoon bij bedrijven in Deurne zijn. Deze vrachtwagens komen vanuit de hele Europese Unie binnenrijden."

De protesterende bewoners vinden dat de gemeente het vrachtverkeer moet ontmoedigen om achter het huis van Jan langs te rijden. “Ze moeten het probleem op de A67 aanpakken en niet hier. Er moeten borden komen die de vrachtwagenchauffeurs de juiste weg wijzen.”

Verhees zou het ook graag anders zien op de A67. "Het staat heel hoog op ons verlanglijstje dat het daar een keer wordt aangepakt. We zijn langsgegaan bij Rijkswaterstaat met als doel de A67 te verbreden. Maar dat krijgen we niet voor elkaar."

"Straks sta je met je kinderen tussen de vrachtwagens."

De buurtbewoners maken zich zorgen over de veiligheid op de Binderendreef. “Er zijn hier meerdere rotondes en verkeerslichten. Daar moet al het verkeer overheen en er moeten kinderen met fietsen oversteken. De gemeente heeft beloofd bredere vluchtheuvels te maken zodat mensen daar kunnen staan. Dan sta je met je kinderen tussen de vrachtwagens.”

Verhees deelt de zorgen van de buurtbewoners. Volgens hem worden in ieder geval twee rotondes bij de spoortunnel aangepakt. "En we doen nog onderzoek of er meer nodig is." De gemeente hoopt dat medio volgend jaar met de bouw van de spoortunnel begonnen kan worden. Verhees: "Die tunnel is voor Deurne ongelofelijk belangrijk."

Een impressie van de spoortunnel zie je in de video:

