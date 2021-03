Deze mensen ruimen andermans rommel op: 'Ik ben van mezelf nogal opgeruimd'

Jong en oud helpt mee Brabant schoon te maken (foto's: Jan Peels) vergroot

Traditiegetrouw trekken duizenden mensen voor Landelijke Opschoondag de natuur in om zwerfafval op te ruimen. Dat is hard nodig, want naast de gebruikelijke troep komen er ook steeds meer mondkapjes in het milieu. Zaterdag is het Landelijke Opschoondag, maar er zijn ook Brabantse helden die dagelijks andermans rommel opruimen.

Emile Joosten uit Tilburg gaat minimaal twee keer per week gewapend met zijn grijper en een vuilniszak de straat op. "Zeker na een weekend met mooi weer is het bezopen hoeveel troep er hier in het Spoorpark achterblijft. Het is verschrikkelijk", vertelt de gepensioneerde Emile.

"Het is ongelofelijk hoeveel bierblikjes mensen vanuit de auto daar in de berm gooien."

"We lopen hier elke woensdag met soms wel 20 prikketeurs, zoals wij dat noemen. Ik heb ook een speciaal wagentje gekregen van de gemeente. Daar kan ik de volle zakken op vervoeren die ik verzamel in het Wandelbos en bij de Taxandriëbaan. Het is ongelofelijk hoeveel bierblikjes mensen vanuit de auto daar in de berm gooien, maar ik vind er ook meubels en autobanden."

Het was de huisarts van Kees Braam die zei dat Kees zeker na het overlijden van zijn vrouw Maria iets moest gaan doen wat hij graag deed.

"Kinderen zouden op school moeten leren hoe ze met het milieu moeten omgaan."

Vanuit zijn huis loopt en fietst Kees ook vaak over bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. "Daar heb ik sinds afgelopen zomer al 217 volle vuilniszakken aan zwerfvuil opgeraapt. Dat schrijf ik allemaal op." Kees stoort zich er wel aan dat de schoolgaande jeugd zoveel op straat gooit. "Kinderen zouden op school moeten leren hoe ze met het milieu moeten omgaan", vertelt hij.

In Oss wordt het goede voorbeeld gegeven. Hier zijn al zo'n vijftienhonderd kinderen die meedoen met het 'mikmakken'. "Het is zelfs een werkwoord geworden hier", vertelt Nynke Stein. Ze is afvalambtenaar en heeft in Oss een club opgericht voor kinderen die meehelpen om de natuur schoon te houden. "Dat is een hele mik en het zijn allemaal makkers van elkaar", legt Nynke uit.

"We hebben vorig jaar met oude stofzuigers meegelopen in de kinderoptocht."

"We hebben vorig jaar ook met z'n allen met oude stofzuigers meegelopen in de kinderoptocht", vertelt moeder Marlene Schalken lachend. "Dat was heel leuk. Als we met de kinderen door het bos lopen en er ligt troep dan zeggen ze: 'Hier moeten we ook gaan mikmakken'."

In een buitenwijk van Son loopt Thijs Huiting sinds anderhalve maand met zijn opruimuitrusting zwerfafval te verzamelen. "Ik werk sinds corona thuis en tijdens de middagwandeling viel het op hoeveel troep er eigenlijk lag", vertelt Thijs.

"Ik werk vier dagen en op m'n vrije vrijdag ga ik de rommel opruimen."

"Bierblikjes, stukken fiets, mondkapjes en verpakking van gehakt, je komt van alles tegen. Ik werk vier dagen en op m'n vrije vrijdag ga ik de rommel opruimen. Vaak is het wel zes kilo per keer", zegt Thijs. "Als ik dan met mijn vrouw en tweeling in het weekend ga wandelen, zie ik precies waar ik geweest ben. De kinderen worden er ook helemaal enthousiast van", aldus Thijs.

Thea Heijkoop uit Dongen combineert het uitlaten van haar Duitse pincher Nala met het verzamelen van troep. "Ik ben van mezelf nogal opgeruimd en vind dat alles zo verpaupert als er rommel ligt", vertelt Thea die dus dagelijks op pad is.

"Het verbaast me telkens hoe snel zo'n vuilniszak vol zit."

"Je merkte wel toen de scholen dicht waren dat er minder zwerfafval was. Het verbaast me telkens hoe snel zo'n vuilniszak vol zit als ik met m'n grijper en mijn hond de straat op ga." Volgens Thea denken mensen dat de gemeente verantwoordelijk is. "Maar de gemeentewerkers die de plantsoenen bijhouden, nemen geen zwerfafval mee", aldus Thea.

Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag in aangepaste vorm plaats. Deelnemers wordt gevraagd in hun eentje een ommetje te maken.

Wil je net iets meer doen dan alleen opruimen? Maak dan gebruik van de Litterati-app. Hiermee kun je het gevonden en opgeruimde afval vastleggen op je telefoon. De gegevens die jij verzamelt, worden dan gebruikt voor onderzoek naar zwerfafval, waarbij ook gezocht wordt naar structurele, effectieve oplossingen. Zo kan met jouw hulp het zwerfafvalprobleem bij de bron worden aangepakt.

