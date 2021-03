GroenLinks-leider Klaver: deze nederlaag doet pijn, maar ik blijf wel aan

Jesse Klaver (foto: ANP). vergroot

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt zijn verkiezingsnederlaag pijnlijk. "We zijn gewend geraakt de afgelopen jaren aan winnen, en het verlies doet pijn." Wel wil hij aanblijven als fractievoorzitter van GroenLinks.

Eventuele deelname aan een volgend kabinet sluit de politicus niet uit, maar erop vooruitlopen wil hij evenmin. "Het is nog te vroeg voor allerlei analyses."

'Dat doet pijn'

Klaver denkt vooral aan zijn fractie in de Tweede Kamer, die nu nog uit veertien mensen bestaat maar volgens de exitpolls straks nog maar uit acht. "Deze uitslag betekent ook dat collega's niet terugkomen, en dat doet pijn."

GroenLinks richtte zich in de campagne vooral op het klimaat, Of dat zetels heeft gekost, weet Klaver nog niet. "Op de vragen: wat is niet goed gegaan? Wat kon beter? Daar komen nog antwoorden op. Dat komt allemaal nog, dat gaan we nu niet doen." Hij zegt wel blij te zijn met de winst van D66.

'Ik ga door'

Klaver vindt dat de grote winnaars van de verkiezingen, VVD en D66, het voortouw moeten nemen in de komende formatie. Of GroenLinks straks zal aanschuiven, laat Klaver nu nog in het midden. Wel vindt hij dat 'iedere partij verantwoordelijkheid moet nemen'. Zijn eigen partij staat al langer te popelen om deel te nemen aan een nieuwe regering.

Hoe het nu verder moet met GroenLinks, daar wil Klaver nu nog niet over nadenken. Wel zal hij zelf nog een belangrijke rol spelen. "Ik ga door", zegt hij over het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer. "De strijd die wij voeren voor de aanpak van klimaatverandering en het bestrijden van ongelijkheid is onverminderd groot, en onverminderd actueel. Daar blijf ik mij voor inzetten met GroenLinks."

