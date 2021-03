Hans Smolders (Forum) gaat de Tweede Kamer in: 'Wel een dubbel gevoel'

Hans Smolders (foto: ANP). vergroot

De Tilburgse politicus Hans Smolders gaat voor Forum van Democratie de Tweede Kamer in. De Tilburgse politicus staat als vierde op de kandidatenlijst. In de tweede exitpoll staat Forum op acht zetels. Smolders is blij, maar met een hele grote VVD en D66 is het gevoel dubbel, zegt hij.

"Het is natuurlijk perfect. We worden vier keer zo groot. Maar we gingen echt voor de grote verandering. De vrijheid terug, minder massa-immigratie, de klimaatgekte moet ophouden. Maar dan liggen zo’n grote VVD en D66 zwaar op de maag", zegt Smolders. “Wij gingen voor twintig zetels, voor die echte verandering. Dan heb je wel een dubbel gevoel.

Bleef het Smolders-effect daarmee uit? “De voorkeurstemmen ontbreken nog. Die gaan je verbazen morgen. Ik ga zeker de Tweede Kamer in”, zegt Smolders. “Er komt daarmee een jongen in de Kamer uit de praktijk. Geen technocraat maar een bureaucraat.” Smolders is nog altijd aan het herstellen van drie zware longoperaties. Zelf zegt hij fit genoeg te zijn om Tweede Kamerlid te worden.

De Tilburger, die bekend werd als chauffeur van de vermoorde politicus Pim Fortuyn, zit ook nog in de Tilburgse gemeenteraad en in Provinciale Staten. Vooraf gaf Smolders al aan om te rekenen op acht tot vijftien zetels voor Forum. "Wij hebben een geweldige campagne gevoerd en enorm veel mensen zijn de afgelopen weken lid geworden van onze partij."

Hoe het voelt om bijna twintig jaar na de moord op Pim Fortuyn de Kamer in te gaan? “Dat is een gevoelig punt voor mij. Dat is heel bizar. Nu ik er rustig over nadenk is voor mij wel een hele mooie cirkel rond. Ik ben daar ontzettend trots op dat ik terug die Kamer in ga.” Of Pim net zo trots zou zijn op hem? “Natuurlijk zou hij trots zijn als hij zou leven. Maar ik ben niet iemand die dat erbij haalt.”

