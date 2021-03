VVD grootste in Den Bosch, D66 wint fors

VVD-leider Mark Rutte (foto: ANP). vergroot

In de gemeente Den Bosch is de VVD wederom de grootste partij geworden, met 23,7 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen vier jaar geleden was dat 22,8 procent.

Wel is de afstand tussen de VVD en D66 kleiner dan tijdens de vorige verkiezingen. D66 krijgt nu 18,6 procent van de stemmen in Den Bosch. Dat was 14,2 procent de vorige keer.

Ook Forum voor Democratie wint. De partij van Thierry Baudet krijgt daar 4,4 procent van de stemmen. In 2017 was dat 1,6 procent.

Klappen voor links

Ook in Den Bosch vielen de klappen bij de SP, CDA en GroenLinks. De SP ging van 10,7 procent naar 7,2 procent. Het CDA gaat van 9,7 procent naar 6,7 procent.

GroenLinks verliest fors: van 10,7 procent naar 6,1 procent. De PVV verliest ook stemmen en gaat van 14,5 procent naar 12 procent.

