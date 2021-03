Coronanieuws: 'Volgende week weer vaccinaties met AstraZeneca'

Voorbereidingen op het vaccineren in het Catharina Ziekenhuis. (Foto: Raymond Merkx) vergroot

Deze donderdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen liggen nu 307 coronapatiënten. Iets minder dan woensdag.

Het aantal werkenden in Nederland is ongeveer even hoog als voor de coronacrisis.

De wereldeconomie groeit dit jaar harder dan verwacht.

21.15 - Huisartsen zijn blij dat ze weer snel kunnen vaccineren

Dat donderdag groen licht is gegeven voor het hervatten van het inenten met het coronavaccin van AstraZeneca, stemt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) tevreden. Volgens een woordvoerster heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) "zorgvuldig onderzoek" verricht naar de mogelijke bijwerkingen van het middel en geoordeeld dat het veilig is voor gebruik. Ze zegt dan ook blij te zijn dat de huisartsen nu "weer snel kunnen starten met vaccineren".

20.10 - De Jonge: in loop van volgende week weer vaccinaties met AstraZeneca

Nederland gaat "in de loop van volgende week" weer mensen inenten met het vaccin van AstraZeneca. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge donderdag tijdens een digitale persconferentie.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde eerder donderdag dat het vaccin veilig is voor gebruik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sloot zich hierbij aan. De Nederlandse medicijnautoriteit liet zich er niet over uit of het middel weer gebruikt kon worden.

19.28 - CBG deelt oordeel over AstraZeneca

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sluit zich aan bij het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin groter zijn dan de mogelijke risico's. Maar of het middel nu weer gebruikt moet worden, daar laat de Nederlandse medicijnautoriteit zich niet over uit.

18.55 - NN North Sea Jazz Festival verplaatst naar volgend jaar

Het NN North Sea Jazz Festival 2021 wordt verplaatst naar 8, 9 en 10 juli volgend jaar. Dat heeft concertorganisator Mojo donderdag bekendgemaakt. Ook het openingsconcert van John Legend op donderdag 8 juli 2021 gaat niet door. Of dit concert ook verplaatst kan worden, wordt nog onderzocht. Het is het tweede jaar dat North Sea Jazz door corona niet doorgaat.

18.50 - Europese landen hervatten inentingen met vaccin AstraZeneca

Meerdere Europese landen gaan het coronavaccin van AstraZeneca weer gebruiken nu de Europese medicijnwaakhond EMA opnieuw heeft geoordeeld dat het veilig is. De vaccinaties in Italië en Cyprus worden vrijdag hervat. Ook Letland en Litouwen lieten weten het AstraZeneca-vaccin dan weer te gaan gebruiken.

17.10 - Toezichthouder EMA: AstraZeneca-vaccin is veilig

Toezichthouder EMA heeft zijn oordeel over de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin gegevens: volgens de geneesmiddelenautoriteit is het vaccin veilig. Dat meldt de NOS. Een verband tussen het vaccin en trombose en een tekort aan bloedplaatjes is niet niet uit te sluiten, maar het EMA vindt de voordelen groter dan de nadelen.

16.50 - Noorse experts: bloedproppen komen door sterke immuunreactie

De bloedproppen na inenting met het vaccin van AstraZeneca zijn wellicht te verklaren doordat het middel een krachtige immuunreactie kan veroorzaken, die vervolgens leidt tot de bloedstolsels. Wetenschappers van het universitair ziekenhuis van Oslo zeggen dat dat de oorzaak is van de meldingen waardoor meerdere landen het gebruik van het vaccin uit voorzorg hebben opgeschort.

15.50 - Podia: fijn als kabinet plan 'tegen zomer open' snel invult

De cultuursector is blij met de toezegging van VVD-lijsttrekker en demissionair premier Mark Rutte dat theaters, podia en bioscopen 'zo tegen de zomer' weer open kunnen. De VVD-leider zei dat woensdagavond tijdens een nabeschouwing van de verkiezingsuitslag. Maar de sector hoopt wel dat het kabinet en de overheid snel duidelijk maken wat de randvoorwaarden en spelregels worden, als dit scenario werkelijkheid wordt.

15.27 - Precies 2000 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is nu precies 2000. Dat zijn er 8 meer dan woensdag, toen er 1992 mensen met COVID-19 waren opgenomen. Er liggen nu 564 mensen met corona op een intensive care, 4 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen zijn 1436 COVID-patiënten opgenomen, 12 meer dan woensdag.

15.25 - 903 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn er 903 Brabanders positief getest op het coronavirus. Dat is iets meer dan een dag eerder, toen ging het nog om 881 besmettingen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontving afgelopen etmaal in het hele land 6187 positieve tests, 235 meer dan een dag eerder. Vergeleken met een week geleden gaat het om een toename van 861 gevallen.

13.32 Europese Commissie wil meer vaccins van AstraZeneca

De Europese Commissie voert de druk op AstraZeneca op om de vaccins te leveren die contractueel zijn vastgelegd. De vaccinmaker zei vorige week dat er ook in het tweede kwartaal niet kan worden geleverd waar de EU op rekende.

In overleg met de lidstaten zal er ‘snel’ een brief de deur uit gaan waarin het bedrijf wordt uitgenodigd binnen twintig dagen rond de tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen.

13.22 Twee grote priklocaties in Zuidoost-Brabant

De GGD Brabant Zuidoost wil de mensen in de regio vanaf volgende maand gaan vaccineren op twee XL vaccinatielocaties. De huidige locatie in Eindhoven in het Indoor Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan blijft bestaan en er komt een XL vaccinatielocatie bij in Helmond aan de Haverdijk. De huidige locaties in Helmond, Best en Valkenswaard worden ontmanteld. De locatie die voorzien was in Bladel wordt niet opgebouwd.

In totaal zijn er dan 30 tot 35 priklijnen beschikbaar. Er wordt 7 dagen in de week, 8 uur per dag geprikt. Als het nodig is er de mogelijkheid om de openingstijden te verruimen en daarmee het aantal prikken per dag te verhogen. In de komende weken wordt de nieuwe XL locatie in Helmond opgebouwd. Het streven is om eind april 2 XL locaties te hebben. In de tussentijd worden alle beschikbare vaccins gewoon gezet.

13.07 Voetballer Stefan de Vrij test positief op corona

Stefan de Vrij test positief op corona en mag niet naar het Nederlands elftal reizen. De verdediger speelt bij Inter Milaan in Italië. Hij werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, dat volgende week twee wedstrijden speelt voor de WK-kwalificatie, Op woensdag speelt Oranje uit tegen Turkije. Op zondag 27 maart speelt Nederland thuis tegen Letland. De Vrij zit thuis in quarantaine.

11.20 307 coronapatiënten in de ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 307 coronapatiënten. Er werden het afgelopen etmaal 32 nieuwe patiënten opgenomen. 33 coronapatiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Twee mensen zijn overleden en acht patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

10.25 Gehandicapten veel meer geïsoleerd

Door de coronamaatregelen zijn jongeren met een handicap veel meer dan anderen geïsoleerd van de rest van de wereld. Dat zegt de organisatie HandicapNL. Een vriendschapsproject met buddy's moet iets gaan doen aan de eenzaamheid en het isolement van jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Donderdag is de officiële start van het nieuwe buddyproject. Tientallen jongeren zijn al aan de slag als maatje voor leeftijdsgenoten met een handicap. Alleen al af en toe een belletje om te vragen hoe het gaat, helpt jongeren met een handicap uit hun isolement.

10.05 Leger helpt in Duitsland met vaccinaties

Het Duitse leger staat klaar om 28 vaccinatiecentra te openen. Daar kunnen dan dag en nacht mensen worden ingeënt met coronavaccins. Duitsland betrekt het leger nu bij de vaccinatiecampagne, die volgens critici te traag verloopt. Militair personeel wordt onder meer ingezet bij bestaande vaccinatiecentra en helpt bij het uitvoeren van contactonderzoek.

7.32 Aantal werkenden bijna zelfde als voor coronacrisis

Het aantal mensen dat in Nederland betaald werk had was in februari bijna even hoog als voor de coronacrisis. In totaal hadden 9 miljoen mensen betaald werk als werknemer of zelfstandige, meldt het CBS. Dat ligt dicht bij het niveau van januari 2020.

Tussen maart en mei vorig jaar, kort nadat het coronavirus in Nederland om zich heen had gegrepen, daalde het aantal werkenden nog met 184.000. Vervolgens zette het herstel in, maar dat is niet gelijk verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. Zo zijn bij de groep tussen 25 en 45 jaar meer mensen aan het werk dan een jaar geleden. Maar bij jongeren, waar de werkgelegenheid de hardste klappen kreeg, is het aantal werkenden nog niet op het niveau van begin 2020.

7.11 Wereldeconomie groeit harder dan verwacht

De wereldeconomie groeit dit jaar harder dan economen van de Verenigde Naties eerder hadden verwacht. Dat komt vooral door een opleving van de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld. Desondanks blijft de mondiale economie een stuk kleiner dan voor de coronacrisis, tot wel 10 biljoen dollar.

De kenners van VN-organisatie UNCTAD stellen dat de economische terugval vorig jaar de sterkste was sinds dit soort cijfers gemeten worden. Dit jaar groeit de wereldeconomie echter met 4,7 procent, verwachten ze.

5.35 Oordeel over AstraZeneca

Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) velt donderdag een oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca. De deskundigen onderzoeken meldingen over stolselvorming in het bloed (trombose) in de dagen na de prik. Enkele Denen en Noren kregen naast trombose ook last van een tekort aan bloedplaatjes.

4.55 Uitreiking Oscars aangepast

In navolging van de Grammy Awards zal ook de uitreiking van de Academy Awards (ook bekend als de Oscars) er vanwege het coronavirus anders uitzien dan normaal. In plaats van in het Dolby Theatre in Hollywood worden de belangrijkste filmprijzen, vooralsnog, uitgereikt in de buitenlucht bij Union Station in Los Angeles en zullen er veel minder genodigden zijn dan voorheen.

