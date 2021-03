Jindra zat bijna in K3, maar overwoog geen seconde om het weer te proberen

Jindra uit Etten-Leur bereikte in 2015 de finale van K3 Zoekt K3. vergroot

Meer dan 22.000 meiden én jongens proberen later dit jaar een plekje in K3 te veroveren. Oud-deelneemster Jindra van Schaijk uit Etten-Leur staat daar niet van te kijken. Maar of ze zelf nog heeft overwogen om mee te doen? “Geen seconde.”

Sven de Laet Geschreven door

Bijna was ze zelf onderdeel van het populaire trio geweest, maar eind 2015 legde Jindra het in de finale van K3 zoekt K3 nipt af tegen Klaasje Meijer. Uitgerekend die laatste maakte vorige maand bekend de groep te verlaten.

"Het is logisch dat Klaasje ook wil ontdekken wat ze verder wil en kan.”

“Heel moedig,” vindt Jindra. “Het lijkt me een heel lastige keuze. Toch verrast het me niet. We waren hartstikke jong toen we in dat avontuur stapten. Het is logisch dat Klaasje ook wil ontdekken wat ze verder wil en kan.”

Door het vertrek moet Studio 100 nu wel weer op zoek naar een vervanger voor de blondine. En daar is behoorlijk wat animo voor. Maar liefst 22.690 kandidaten hebben zich aangemeld, van wie 30 procent man is. “Leuk dat er nu ook jongens mee doen! Ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken.”

"Hoe vaak ik de vraag al niet gehad heb of ik zelf weer mee doe…"

De nieuwe show zorgt er tegelijkertijd voor dat Jindra de laatste weken meer dan normaal terugdenkt aan haar eigen deelname. “Het is vaker onderdeel van gesprek. Hoe vaak ik de vraag al niet gehad heb of ik zelf weer mee doe… Maar daar heb ik echt geen moment over nagedacht. Het was destijds heel tof en het heeft echt wel even geduurd voor de teleurstelling verdwenen was, maar het is mooi geweest.”

Misschien niet zo gek. Want hoewel Jindra de finale bereikte en veel fans had tijdens het programma, leerde ze ook de mindere kant van de roem kennen. Online waren kijkers keihard en ze kreeg zelfs een ware stroom aan haatberichten. “Dat was pittig. Je stelt jezelf heel kwetsbaar op en dan kan één uitspraak of moment het beeld van je bepalen. Dat gebeurt soms onbewust, maar daar geloof ik niet altijd in.”

“Zelf heb ik ook vaak gedacht: zo ben ik niet."

Daarmee doelt ze op de invloed die programmamakers hebben op hoe kandidaten worden weggezet. “Zelf heb ik ook vaak gedacht: zo ben ik niet. Er is één fragment dat ik nooit zal vergeten. Daarin ben ik met twee andere meiden aan het testen of onze stemmen goed bij elkaar passen. De voice-over zegt dan: ‘Jindra houdt audities voor haar groepje.’ Dan creëer je wel een bepaald beeld van iemand.”

Toch hoort ook dat er volgens haar bij. “Je moet daar realistisch in zijn. Het blijft tv en de makers hebben natuurlijk andere belangen dan jij. De enige raad die ik de toekomstige kandidaten daarom kan geven is om zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven.”

Zelf is Jindra al een tijdje niet meer in de spotlights te vinden. “Ik werk voor de interne communicatie bij Rituals. Daar organiseer ik bijvoorbeeld evenementen, maar sta ik ook weleens voor de camera om wat te presenteren. Het is leuk om dat te combineren.”

“Ik ben heel bewust even uit dat wereldje gestapt. Het plezier was weg."

Of we haar binnenkort weer op de planken zien schitteren? “Ik ben heel bewust even uit dat wereldje gestapt. Het plezier was weg en daarvoor ben ik ooit juist begonnen met zingen.” Toch is er goed nieuws. “Het gevoel komt steeds meer terug. Dus ik ben ervan overtuigd dat ook dat z’n weg wel weer gaat vinden.”

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.