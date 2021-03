Man (32) gepakt voor overval op tankstation in Den Bosch

De politie heeft een man (32) opgepakt voor de overval op een tankstation in Den Bosch. Dat gebeurde op zondag 13 september van vorig jaar.

De verdachte zou ’s morgens vroeg het tankstation binnen zijn gelopen op de Gestelseweg in De Bosch. Hij liet meteen een wapen zien en eiste geld van een medewerkster van het tankstation.

Bij zijn aanhouding spuugde de man, die geen vaste woonplaats heeft, een agente in haar gezicht en hoestte een andere agente in haar gezicht, terwijl hij vertelde dat hij corona had. Beide agenten hebben aangifte gedaan.