Man (19) gepakt na mislukte straatroof, slachtoffer jaagde hem weg

Een 19-jarige man uit Den Bosch aanhouden is gepakt voor een straatroof. Die vond vorig jaar plaats in Den Bosch, maar liep niet goed af voor de overvaller, want het slachtoffer sloeg flink van zich af.

De verdachte zou op zaterdag 3 oktober op de Dertien Loten in Den Bosch een 40-jarige inwoner van Zaltbommel hebben bedreigd met een vuurwapen. Maar na een worsteling wist het slachtoffer de straatrover zijn vuurwapen af te pakken.

De straatrover ging er snel vandoor en rende een park in. Agenten zochten uitgebreid in het park maar konden de man niet meer vinden.

Het slachtoffer hield lichte verwoningen over aan het gevecht met de straatrover.

De 19-jarige man zit vast en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

