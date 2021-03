Speurtocht met metaaldetector naar kwijtgeraakte ketting van overleden oma

Wachten op privacy instellingen... Ton Wagemakers zoekt naar de ketting (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ton zoekt met metaaldetector naar ketting overleden oma van Freya

Ton Wagemakers speurt met een metaaldetector de berm van de Putseweg bij Ossendrecht centimeter voor centimeter af. De 42-jarige Freya uit Hoogerheide verloor daar de ketting van haar overleden oma bij een ernstig ongeval. Toen Ton dat hoorde wist hij het meteen: "Ik moet gaan zoeken. Wat is het mooi als ik die ketting met emotionele waarde terug kan geven aan Freya."

Op 28 januari raakte Freya met haar auto van de weg en botste tegen een boom. Bijna twee maanden later ligt ze nog altijd met tientallen botbreuken in het ziekenhuis. Dinsdag deed ze haar verhaal bij Omroep Brabant.

"Die ketting kan echt overal liggen hier."

De zoekactie is lastig. De auto is namelijk tegen de boom gereden en daarna op de weg terecht gekomen. De brandweer heeft Freya uiteindelijk uit de auto moeten bevrijden. ‘’Die ketting kan echt overal liggen hier. Het raam is gesprongen toen ze tegen de boom reed, dus hij kan rondom de boom liggen, of hij is verder gevlogen in de berm of sloot. Maar de ketting kan ook gevallen zijn toen ze uit de auto is gehaald."

De piepjes van de metaaldetector gaan continu af. Er ligt namelijk veel afval langs de weg en het fietspad. "Dat maakt zoeken niet makkelijker", vertelt Ton terwijl hij weer een drinkpakje wegpakt om te kijken wat eronder ligt. "De kans dat we hier iets vinden is nihil, maar ik ga door tot ik elke stukje gehad heb."

Zoeken naar verloren voorwerpen is een hobby van Ton Wagemakers. Maar hij doet het ook omdat hij verloren voorwerpen terug wil geven aan de eigenaren. Hiervoor zit hij bij Stichting Gevonden-Verloren. De stichting heeft 45 leden in Nederland, België en Duitsland. Zo zoeken ze bijvoorbeeld op stranden naar verloren ringen. "Het mooiste dat ik gevonden heb is een ring met as. Een ring met emotionele waarde."

"Nu kan Freya hopelijk iets afsluiten."

De zoekactie van vandaag is wel speciaal. "Ik zag de oproep en heb toen meteen onze stichting gebeld om te kijken of wij kunnen helpen. Samen met de provincie Brabant is de zoekactie op touw gezet", vertelt Ton. De provincie zorgt er namelijk voor dat Ton veilig zijn werk kan doen op deze drukke weg.

Na een zoektocht van een paar uur is de hoop opgegeven. De ketting is niet gevonden. De auto is op de weg tot stilstand gekomen en daar is Freya door de brandweer bevrijd. "Daarna is het wegdek gereinigd en geveegd", vertelt een medewerker van de provincie. Dus grote kans dat de ketting al lang weg is. En dat denkt Ton ook: "Hier ligt ie echt niet meer. Nu kan Freya hopelijk iets afsluiten."

Ton Wagemakers zoekt de berm centimeter voor centimeter af (foto: Noël van Hooft) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.