Coronanieuws: AstraZeneca heeft vertrouwen in hervatten inentingen Europa

Hartpatiënten Nederland houdt 'twijfels' over het AstraZeneca-vaccin, maar vindt wel dat het voldoende is onderzocht om weer te kunnen gebruiken.

06.00 - Werknemers positief over online contact met arbodienst

Het contact tussen werknemer en arbodienst vindt in deze coronatijd voor het overgrote deel op afstand plaats. Drie van de vier werknemers hebben online of telefonisch contact met de bedrijfsarts. Zij waarderen dat contact opvallend positief; 85 procent als hetzelfde of zelfs beter dan live contact en velen willen ook na de coronacrisis bij voorkeur op deze wijze contact houden met de arbodienst. Dat blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos.

03.30 - Rechter oordeelt over snellere uitbetaling coronasteun aan horeca

De rechter in Den Haag oordeelt vrijdag of de horeca sneller een aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun overgemaakt moet krijgen. Ondernemers kregen eerder bericht dat de tegemoetkoming in de vaste lasten niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar 'binnen zestien weken'. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is die termijn te lang. Volgens KHN dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen.

00.11 - AstraZeneca: 'Vertrouwen op hervatting van inentingen in Europa'

AstraZeneca heeft er vertrouwen in dat er in heel Europa weer geprikt kan gaan worden met zijn coronavaccin. Dat laat de farmaceut weten in een reactie op het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat meldde dat het vaccin van AstraZeneca effectief en veilig is en dat de kans op ernstige complicaties met het middel 'extreem klein is'.

23.32 - Hartpatiënten Nederland houdt twijfels over AstraZeneca

Hartpatiënten Nederland houdt 'twijfels' over het AstraZeneca-vaccin, maar vindt wel dat het middel voldoende is onderzocht om weer te kunnen gebruiken. Nu het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) positief over het vaccin hebben geoordeeld, "Wie zijn wij dan om ons ertegen te verzetten?", laat een woordvoerder weten.

