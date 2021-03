Coronanieuws: D66 wil avondklok schrappen, 307 patiënten in ziekenhuizen

Lege snelwegen door de avondklok (archieffoto). vergroot

Deze vrijdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er kwamen afgelopen etmaal 32 coronapatiënten bij in de Brabantse ziekenhuizen.

In totaal liggen er 307 patiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Huisartsen hebben patiënten afgelopen week net zo vaak doorverwezen naar ziekenhuizen en klinieken als voor de coronacrisis.

Hartpatiënten Nederland houdt 'twijfels' over het AstraZeneca-vaccin, maar vindt wel dat het voldoende is onderzocht om weer te kunnen gebruiken.

12.13 - Kaag: naleven avondklok met zomertijd wordt nog lastiger

Het wordt vooral voor jongeren nog lastiger om zich aan de avondklok te houden als de zomertijd eind deze maand weer begint, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). "De rek is eruit is bij veel mensen. " Het kabinet spreekt vrijdag en zondag over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook de avondklok komt dan ook aan de orde. D66 vindt dat de avondklok er "heel snel af moet", aldus Kaag.

"Verandering van tijd maakt het denk ik nog lastiger." Het aantal besmettingen is nog steeds hoog. Het aantal geregistreerde positieve coronatesten is afgelopen week met bijna een kwart (24 procent) toegenomen. Daardoor is maar de vraag of er nieuwe versoepelingen kunnen komen. Een kritische Tweede Kamer ging begin deze maand akkoord met een verlenging van de avondklok tot eind maart.

11.45 - Minister verwacht dat HBO's en universiteiten binnenkort open kunnen

Minister van Engelshoven van onderwijs verwacht dat hogescholen en universiteiten volgende maand deels open kunnen. Ze is ''optimistisch'' dat de opening van het hoger onderwijs nog steeds door kan gaan. Dat is volgens haar nodig omdat het niet goed gaat met studenten.

11.35 - Minister van Ark vindt situatie in ziekenhuizen nog altijd zorgelijk

De situatie in de ziekenhuizen is nog altijd zorgelijk. Dat zegt demissionair minister van Medische Zorg Tamara van Ark voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Het kabinet beslist volgende week of de coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden. Daarbij wordt als eerst gekeken naar hoger onderwijs en terrassen. ''We willen veel'', zegt van Ark. ''Maar het moet wel kunnen.''

11.22 - Tweede basisschool in Haagse Beemden moet sluiten door oplopend aantal coronabesmettingen

Basisschool De Wildert uit Breda moet de deuren sluiten na een flinke stijging in het aantal coronabesmettingen. Na NBS de Hoogakker is dat de tweede school die dicht gaat in de Haagse Beemden.

Drie leerkrachten kregen corona en vijf moesten in quarantaine. Ook drie kinderen liepen het virus op. De school blijft dicht tot 26 maart. Het bestuur gaat ervanuit dat de Wildert op maandag 29 maart weer open kan.

10.31 - 32 mensen met corona opgenomen in Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur werden 32 Brabanders met corona opgenomen in het ziekenhuis. In zijn er nu 307 mensen met het virus opgenomen. Twee mensen overleden afgelopen etmaal in het ziekenhuis.

09.30 - Dokters verwijzen weer net zo vaak door als zonder corona

Huisartsen hebben hun patiënten afgelopen week weer net zo vaak doorverwezen naar ziekenhuizen en klinieken als ze voor de coronacrisis zouden hebben gedaan. Dat is voor het eerst sinds de afgelopen zomer. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toename kan volgens de organisatie ook betekenen dat mensen met gezondheidsklachten de huisarts weer eerder opzoeken.

06.00 - Werknemers positief over online contact met arbodienst

Het contact tussen werknemer en arbodienst vindt in deze coronatijd voor het overgrote deel op afstand plaats. Drie van de vier werknemers hebben online of telefonisch contact met de bedrijfsarts. Zij waarderen dat contact opvallend positief; 85 procent als hetzelfde of zelfs beter dan live contact en velen willen ook na de coronacrisis bij voorkeur op deze wijze contact houden met de arbodienst. Dat blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos.

03.30 - Rechter oordeelt over snellere uitbetaling coronasteun aan horeca

De rechter in Den Haag oordeelt vrijdag of de horeca sneller een aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun overgemaakt moet krijgen. Ondernemers kregen eerder bericht dat de tegemoetkoming in de vaste lasten niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar 'binnen zestien weken'. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is die termijn te lang. Volgens KHN dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen.

00.11 - AstraZeneca: 'Vertrouwen op hervatting van inentingen in Europa'

AstraZeneca heeft er vertrouwen in dat er in heel Europa weer geprikt kan gaan worden met zijn coronavaccin. Dat laat de farmaceut weten in een reactie op het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat meldde dat het vaccin van AstraZeneca effectief en veilig is en dat de kans op ernstige complicaties met het middel 'extreem klein is'.

Het AstraZeneca-vaccin (foto: ANP). vergroot

23.32 - Hartpatiënten Nederland houdt twijfels over AstraZeneca

Hartpatiënten Nederland houdt 'twijfels' over het AstraZeneca-vaccin, maar vindt wel dat het middel voldoende is onderzocht om weer te kunnen gebruiken. Nu het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) positief over het vaccin hebben geoordeeld, "Wie zijn wij dan om ons ertegen te verzetten?", laat een woordvoerder weten.

