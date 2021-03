Coronanieuws: meer dan 1 miljoen coronadoden in Europa

Foto: Edwin Klaasen vergroot

Deze vrijdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Hoogste aantal besmettingen (1093) in Brabant sinds begin 2021.

In heel Nederland zijn er afgelopen dag ongeveer 7400 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Huisartsen hebben patiënten afgelopen week net zo vaak doorverwezen naar ziekenhuizen en klinieken als voor de coronacrisis.

22.58 - We sluiten dit liveblog

Dit liveblog wordt niet verder aangevuld. Zaterdag vind je weer een nieuw liveblog op onze site en app met daarin het belangrijkste coronanieuws van de dag.

22.10 - Kabinet 'zet extra in' op voorlichting over AstraZeneca

Het kabinet gaat toch meer voorlichting geven over AstraZeneca, omdat met dat vaccin vanaf volgende week weer geprikt wordt. Nederland stopte even met het zetten van AstraZeneca-vaccins, omdat er zorgen waren na berichten over gevallen van trombose. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zeggen dat het vaccin veilig is.

21.15 - 'Steeds meer jongeren gameverslaafd in coronajaar'

Het aantal jongeren dat gameverslaafd is, is tijdens het afgelopen coronajaar gestegen. Yes We Can, een kliniek die jongeren helpt met verslavingen, ziet steeds meer jongeren binnenkomen die kampen met een gameverslaving, meldt Hart van Nederland.

Uit cijfers van Yes We Can blijkt volgens Hart van Nederland dat 49 procent van de jongeren die onder behandeling staan in de kliniek te kampen heeft met een gameverslaving. In maart vorig jaar lag dat percentage nog op 29 procent.

19.55 - Reisbranche: coronapaspoort cruciaal voor echt herstel

De reisbranche denkt dat een zogenoemd coronapaspoort voor echt herstel in de hard getroffen sector kan zorgen. Reizigers kunnen die krijgen als ze zijn gevaccineerd tegen corona, recent negatief zijn getest of voldoende antistoffen tegen het virus hebben aangemaakt. Volgens directeur Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR moet er zo snel mogelijk een dergelijk document komen.

19.50 - België stelt geplande versoepeling coronamaatregelen uit

België gaat vanwege de sterk stijgende coronacijfers de maatregelen niet versoepelen. De geplande heropening op 1 april van de pretparken en opstart van buitenevenementen met maximaal 50 personen is tot nader order uitgesteld, evenals uitbreiding van georganiseerde buitensporten tot tien personen. In de paasvakantie mogen de jeugdkampen, die immens populair zijn in België, doorgaan. Maar alleen met activiteiten met maximaal 10 in plaats van 25 kinderen in de buitenlucht en zonder overnachtingen, aldus premier Alexander De Croo.

18.30 - 'Meer dan 1 miljoen coronadoden in Europa'

Europa is het eerste continent waar officieel meer dan 1 miljoen mensen aan het coronavirus zijn overleden, meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Volgens het persbureau zijn er 1.000.062 Europeanen gestorven aan COVID-19.

17.00 - Interpol vreest 'misdaadpandemie' met nepvaccins en vaccindiefstal

Interpol waarschuwt voor een 'nieuwe golf' van coronamisdaad: criminelen die vaccinvoorraden stelen en handelen in nepvaccins. Secretaris-generaal Jurgen Stock roept landen op hun vaccindistributie goed te beveiligen. "Parallel aan de coronapandemie zien we een misdaadpandemie", zegt Stock tegen Nieuwsuur.

"Vorig jaar hadden we al Covid-gerelateerde oplichting: handel in gestolen en nagemaakte beschermingsmiddelen, neptesten en medicijnen die nog helemaal niet bestonden. Nu zien we ook criminelen die nepvaccins produceren, simpelweg om er geld aan te verdienen."

16.32 - ‘Goed weer heeft geen invloed op verspreiding coronavirus’, zegt WMO

Zonnig en warm weer heeft geen positief effect op het coronavirus. Dat is de conclusie van onderzoek van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Een speciaal team van de WMO heeft de opdracht gekregen de relatie tussen de luchtkwaliteit, het weer en het coronavirus te onderzoeken. Het team stelt dat wijzigingen in de verspreiding van het virus toe te schrijven zijn aan menselijk gedrag dat verandert als bijvoorbeeld de overheid maatregelen oplegt. Denk hierbij aan mondmaskers, de avondklok, bezoekregelingen en reisbeperkingen.

In laboratoriumstudies is aangetoond dat het virus langer kan overleven in koude en droge omstandigheden met weinig UV-straling. Dat dit buiten het laboratorium ook zo werkt met alle meteorologische omstandigheden is niet gezegd. Daarvoor zijn er nog teveel onzekerheden en moet er meer onderzocht worden, concludeert het WMO.

16.19 - Meer patiënten in ziekenhuizen en veel nieuwe opnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder opgelopen. Momenteel behandelen de ziekenhuizen 2041 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds 5 februari. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1462 coronapatiënten.

Dat zijn er 26 meer dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met vijftien naar 579. Dat aantal schommelt nu anderhalve week lang tussen de 550 en 600. In de maand daarvoor ging het ook redelijk stabiel heen en weer, maar dan tussen de 500 en 550. Ziekenhuizen namen veel nieuwe patiënten op.

In het afgelopen etmaal belandden 283 mensen vanwege een coronabesmetting op een verpleegafdeling of intensive care. Dat is het hoogste aantal opnames sinds 19 januari. In de afgelopen week zijn 1729 mensen opgenomen in een ziekenhuis. Dat komt neer op gemiddeld 247 nieuwe opnames per dag, het hoogste niveau sinds half januari.

15.52 - Hoogste aantal besmettingen in Brabant sinds begin 2021

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er 1093 Brabanders positief getest op het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 9 januari. Toen was dat aantal 1131. Daarna kwamen de dagelijkse cijfers zelden boven de 1000 uit, tot deze week toe.

15.45 - Meeste coronagevallen sinds begin januari in heel Nederland

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7425 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 8 januari. Het aantal nieuwe coronagevallen was wekenlang redelijk stabiel. De ene dag kwamen er wat meer gevallen aan het licht dan de andere dag, maar gemiddeld bleef het schommelen rond de 4500 positieve tests per etmaal.

Een week geleden begon het aantal nieuwe gevallen weer te stijgen. In de laatste zeven dagen zijn 42.380 besmettingen bevestigd, bijna een kwart meer dan in de week ervoor. Gemiddeld komt het neer op 6054 positieve tests per dag, het hoogste niveau sinds 15 januari.

Minister Ferd Grapperhaus had vrijdag na de wekelijkse ministerraad al gezegd dat er ongeveer 7400 nieuwe gevallen waren geregistreerd. "Ik word er wel vrij, ik zou bijna zeggen, kortademig van", zegt Grapperhaus over de nieuwste cijfers.

15.12 - VDL rekent na zwaar coronajaar op herstel in 2021

Door de coronacrisis heeft het Eindhovense industrieconcern VDL vorig jaar fors minder winst en omzet gemaakt. Maar inmiddels lijkt de vraag in de markt weer te herstellen. Hoewel VDL nog wel kampt met vertragingen in diverse toeleveringsketens wordt voor 2021 weer op een lichte stijging van de resultaten gerekend.

De opbrengsten zakten vorig jaar met bijna een vijfde terug tot 4,7 miljard euro. De nettowinst kelderde daarbij met 38 procent tot 97 miljoen euro. Toch is president-directeur Willem van der Leegte gezien de lastige omstandigheden nog best tevreden over de prestaties.

"Doordat gedurende de coronacrisis materialen, medewerkers en marktvraag niet gelijktijdig én in onvoldoende mate aanwezig zijn geweest, heeft de productie van veel VDL-bedrijven tijdelijk volledig of gedeeltelijk stilgelegen", benadrukt hij.

14.15 - Horeca krijgt extra coronasteun voorlopig niet sneller overgemaakt

Horecaondernemers krijgen een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun voorlopig niet sneller overgemaakt. Daarover had Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Maar de brancheorganisatie is niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de kortgedingrechter in Den Haag horen vorderingen thuis bij de bestuursrechter en daarom wordt de kwestie nu niet inhoudelijk behandeld.

De rechter zegt zich ervan bewust te zijn dat dit oordeel een teleurstelling is voor horecaondernemers. "Zij kampen in deze tijd al met grote tegenslagen. Hoe wrang dat ook is, de vaste taakverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter kan ook in deze zaak niet worden doorkruist."

De brancheorganisatie komt namelijk niet op voor een eigen belang, maar voor een collectief belang dat bestaat uit de bundeling van individuele belangen van horecaondernemers. Voor de bescherming van die individuele belangen dienen ondernemers aan te kloppen bij de bestuursrechter, zo luidt de uitspraak.

14.11 - Evenementenbouwers voorzichtig positief over garantieregeling

De Alliantie van Evenementenbouwers is blij dat er vrijdag eindelijk duidelijkheid is gekomen over de al eerder beloofde garantieregeling van de overheid. Wel betreurt de branchevereniging het dat de regeling alleen geldt voor evenementen na 1 juli. Festivals, concerten, sportwedstrijden of congressen die als gevolg van de coronabeperkingen na 1 juli niet kunnen doorgaan, kunnen gebruikmaken van de garantieregeling.

Dat betekent dat organisatoren nu kunnen gaan plannen. Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers noemt deze beslissing "een belangrijk signaal" vanuit de overheid naar de samenleving. "Hier spreekt vertrouwen uit, al blijft het een domper voor de evenementen die eerder zouden moeten plaatsvinden en niet verplaatst kunnen worden, en daardoor nu buiten de boot vallen."

13.45 - Aantal coronagevallen stijgt fors

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn ongeveer 7400 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na afloop van de wekelijkse ministerraad. Dat zou het hoogste aantal sinds 8 januari zijn. Het RIVM brengt in de loop van de middag het exacte cijfer naar buiten.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, staat volgens de laatste berekeningen op 1,14. Dat betekent dat honderd besmette personen 114 anderen aansteken. "Ik word er wel vrij, ik zou bijna zeggen, kortademig van", zei Grapperhaus over de nieuwste cijfers.

12.50 - Twee miljoenste coronaprik gezet

Sinds het begin van de coronavaccinatie in januari zijn 2 miljoen prikken tegen het coronavirus toegediend. Dat zijn de eerste inentingen en de herhaalvaccinaties bij elkaar. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht dat Nederland begin april door de grens van 3 miljoen vaccinaties heengaat. Op 21 februari werd de miljoenste prik gezet.

Nederland begon op 6 januari, als laatste land in de Europese Unie, met het vaccineren tegen het coronavirus. Inmiddels zijn drie middelen in gebruik, van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Op korte termijn komt het in Nederland ontwikkelde vaccin van Janssen daarbij.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferde dinsdag dat ongeveer 1,4 miljoen mensen hun eerste inenting hadden gekregen. Van die groep heeft bijna een half miljoen ook al de tweede prik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig tegen het coronavirus beschermd zouden moeten zijn. Die cijfers liepen tot en met afgelopen zondag. Het RIVM regelt het vaccinatieprogramma.

12.37 - Overheid garant voor kosten van evenementen vanaf 1 juli

De overheid staat vanaf 1 juli grotendeels garant voor de gemaakte kosten als een concert, festival, sportwedstrijd of congres toch niet kan doorgaan als gevolg van coronabeperkingen. Daarvoor zet het demissionaire kabinet 385 miljoen euro opzij. Door de coronacrisis konden vorig jaar de meeste evenementen niet doorgaan.

De kosten werden in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering, maar inmiddels hebben verzekeraars die mogelijkheid geschrapt. De financiÙle risico's die bij een evenement komen kijken zijn daardoor veel organisatoren te machtig. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en minister Ingrid van Eygelshoven (Cultuur) komen daarom met een regeling om die risico's te ondervangen.

Bij annulering krijgen ondernemers 80 procent van de kosten vergoed, voor de overige 20 procent kunnen zij een lening krijgen. De verwachting is dat begin juli alle volwassenen die gevaccineerd willen worden, minstens een prik hebben gehad. Het kabinet gaat ervan uit dat daarmee veel van de beperkende maatregelen tegen het coronavirus kunnen worden versoepeld, al is het 'niet denkbaar' dat dan al evenementen mogelijk zijn zoals voor corona.

12.13 - Kaag: naleven avondklok met zomertijd wordt nog lastiger

Het wordt vooral voor jongeren nog lastiger om zich aan de avondklok te houden als de zomertijd eind deze maand weer begint, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). "De rek is eruit is bij veel mensen. " Het kabinet spreekt vrijdag en zondag over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook de avondklok komt dan ook aan de orde. D66 vindt dat de avondklok er "heel snel af moet", aldus Kaag.

"Verandering van tijd maakt het denk ik nog lastiger." Het aantal besmettingen is nog steeds hoog. Het aantal geregistreerde positieve coronatesten is afgelopen week met bijna een kwart (24 procent) toegenomen. Daardoor is maar de vraag of er nieuwe versoepelingen kunnen komen. Een kritische Tweede Kamer ging begin deze maand akkoord met een verlenging van de avondklok tot eind maart.

11.45 - Minister verwacht dat HBO's en universiteiten binnenkort open kunnen

Minister van Engelshoven van onderwijs verwacht dat hogescholen en universiteiten volgende maand deels open kunnen. Ze is ''optimistisch'' dat de opening van het hoger onderwijs nog steeds door kan gaan. Dat is volgens haar nodig omdat het niet goed gaat met studenten.

11.35 - Minister van Ark vindt situatie in ziekenhuizen nog altijd zorgelijk

De situatie in de ziekenhuizen is nog altijd zorgelijk. Dat zegt demissionair minister van Medische Zorg Tamara van Ark voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Het kabinet beslist volgende week of de coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden. Daarbij wordt als eerst gekeken naar hoger onderwijs en terrassen. ''We willen veel'', zegt van Ark. ''Maar het moet wel kunnen.''

11.22 - Tweede basisschool in Haagse Beemden moet sluiten door oplopend aantal coronabesmettingen

Basisschool De Wildert uit Breda moet de deuren sluiten na een flinke stijging in het aantal coronabesmettingen. Na NBS de Hoogakker is dat de tweede school die dicht gaat in de Haagse Beemden.

Drie leerkrachten kregen corona en vijf moesten in quarantaine. Ook drie kinderen liepen het virus op. De school blijft dicht tot 26 maart. Het bestuur gaat ervanuit dat de Wildert op maandag 29 maart weer open kan.

10.31 - 32 mensen met corona opgenomen in Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur werden 32 Brabanders met corona opgenomen in het ziekenhuis. In zijn er nu 307 mensen met het virus opgenomen. Twee mensen overleden afgelopen etmaal in het ziekenhuis.

09.30 - Dokters verwijzen weer net zo vaak door als zonder corona

Huisartsen hebben hun patiënten afgelopen week weer net zo vaak doorverwezen naar ziekenhuizen en klinieken als ze voor de coronacrisis zouden hebben gedaan. Dat is voor het eerst sinds de afgelopen zomer. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toename kan volgens de organisatie ook betekenen dat mensen met gezondheidsklachten de huisarts weer eerder opzoeken.

06.00 - Werknemers positief over online contact met arbodienst

Het contact tussen werknemer en arbodienst vindt in deze coronatijd voor het overgrote deel op afstand plaats. Drie van de vier werknemers hebben online of telefonisch contact met de bedrijfsarts. Zij waarderen dat contact opvallend positief; 85 procent als hetzelfde of zelfs beter dan live contact en velen willen ook na de coronacrisis bij voorkeur op deze wijze contact houden met de arbodienst. Dat blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos.

03.30 - Rechter oordeelt over snellere uitbetaling coronasteun aan horeca

De rechter in Den Haag oordeelt vrijdag of de horeca sneller een aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun overgemaakt moet krijgen. Ondernemers kregen eerder bericht dat de tegemoetkoming in de vaste lasten niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar 'binnen zestien weken'. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is die termijn te lang. Volgens KHN dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen.

00.11 - AstraZeneca: 'Vertrouwen op hervatting van inentingen in Europa'

AstraZeneca heeft er vertrouwen in dat er in heel Europa weer geprikt kan gaan worden met zijn coronavaccin. Dat laat de farmaceut weten in een reactie op het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat meldde dat het vaccin van AstraZeneca effectief en veilig is en dat de kans op ernstige complicaties met het middel 'extreem klein is'.

Het AstraZeneca-vaccin (foto: ANP). vergroot

23.32 - Hartpatiënten Nederland houdt twijfels over AstraZeneca

Hartpatiënten Nederland houdt 'twijfels' over het AstraZeneca-vaccin, maar vindt wel dat het middel voldoende is onderzocht om weer te kunnen gebruiken. Nu het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) positief over het vaccin hebben geoordeeld, "Wie zijn wij dan om ons ertegen te verzetten?", laat een woordvoerder weten.

