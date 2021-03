Diefstal stokoude pony doet Hans pijn: 'Zonder speciaal voer gaat hij dood'

De gestolen pony (foto: politie Asten). vergroot

De 75-jarige fokker Hans Hendrikx uit Lierop heeft er veel verdriet van: de diefstal van zijn hoogbejaarde shetlandpony Enterprise. Toen hij het dier maandag wilde verzorgen, trof hij een leeg weiland aan. "Zonder speciaal voer gaat hij dood."

Hendrikx vertelt: "Ik kom er elke dag om hem te voeren en verzorgen. Maar maandag zag ik hem niet. Ik dacht: hij ligt te slapen. Of misschien is hij overleden. Want zo oud is hij al, 31 jaar. Omgerekend naar mensenjaren is hij bijna 100."

Maar nergens in de wei was de pony te bekennen. En toen zag Hendrikx het open hek en opengebroken slot. "Toen wist ik voldoende."

Enterprise van de Veldhoeve heet het stokoude beestje voluit. In zijn jonge jaren was het een dekhengst van jewelste, won hij prijzen en zorgde hij voor wel 100 nakomelingen. "Mijn vrouw en ik hebben hem 25 jaar gehad. Hij heeft zoveel succes gehad, we zijn er zuinig op."

Hoewel het dier allang niet meer voor veulens zorgt, wil fokker Hendrikx voor hem zorgen tot het allerlaatst. "Hem ergens anders heen brengen op zijn oude dag, misschien wel naar een plek waar hij zou verpieteren, dat wilden we absoluut niet."

"Hij kan heimwee krijgen, net als een mens. Dan loopt het verkeerd af."

Toch zijn er mensen die juist denken dat de pony in het weiland in Lierop verpieterde. De politie schreef eerder op Facebook dat het dier onlangs werd gecontroleerd en dat er 'absoluut geen sprake was van verwaarlozing'.

Hendrikx vertelt dat door het warme weer in februari, de vacht van de pony uitviel. "Die plukken liggen er dan los op. Je mag hem in de winter niet borstelen, want dan komt de regen daarna rechtstreeks op de huid." Ook heeft Enterprise artrose en loopt hij moeilijk. "Hij is echt hoogbejaard, dus hij ziet er niet zo fit uit als twintig jaar geleden."

En hij stond alleen in het weiland. "Hij krijgt speciaal voer, omdat hij zo oud is. Dat eet hij heel langzaam op, een hele dag doet hij erover. Als er andere merries of hengsten bij hem staan, zijn die hem te snel af. Dan krijgt hij te weinig en de anderen te veel." Hendrikx vervolgt: "Maar 50 meter verderop staan onze andere pony's. Hij kan ze horen en ruiken, zoals dat hoort."

Wat voorbijgangers dus zagen, was een stokoud dier alleen in de wei. "Mensen lopen of fietsen langs en hebben een mening. Dat is pure ondeskundigheid."

"Ik verwacht dat hij er ineens weer staat."

De fokker denkt dat activisten zonder verstand van zaken zijn pony hebben. "Zonder het goede voer is hij binnen een paar dagen dood. En hij kan heimwee krijgen. Dan vraag ik me af: ben je nu een dier aan het beschermen of doe je precies het tegenovergestelde?"

Financiële waarde heeft de bejaarde Enterprise niet meer. Bovendien zal geen enkele handelaar het dier willen kopen, zonder paspoort en stamboekpapieren, weet Hendrikx. De fokker bracht alle dierenartsen in de wijde omgeving op de hoogte van het chipnummer van de verdwenen pony. En de politie besteedt op Facebook uitgebreid aandacht aan de diefstal.

"Ik verwacht dat de grond onder de voeten van de dieven te heet wordt en dat ze hem terugbrengen. Dat hij er ineens weer staat."

