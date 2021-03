Bestelbusjes van DDS Logistics uitgebrand: 'Waar heeft dit mee te maken?'

Wachten op privacy instellingen... De brandweer bluste het vuur aan de Heezerweg in Eindh0oven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Twee bestelbusjes van een bedrijf in vlammen op in Eindhoven

Twee bestelbusjes van transportbedrijf DDS Logistics in Eindhoven zijn donderdagnacht in vlammen opgegaan. Ze stonden een flink stuk uit elkaar geparkeerd aan de Heezerweg in Eindhoven. "Daarom houdt de politie rekening met brandstichting."

De branden werden gesticht rond halfdrie, vertelt een woordvoerder van het bedrijf. "Ik schrok ervan." De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de busjes verloren gingen. "Gelukkig stond er niets meer in de busjes."

'Hier is niet vaker iets gebeurd'

De verwoesting van de twee bestelbussen heeft uiteraard gevolgen voor het bezorgingsproces. "Maar gelukkig zijn we goed verzekerd. We kijken naar een vervangende auto."

De woordvoerder vertelt dat hij 'al een tijdje in de transportsector zit'. "De laatste tijd hoor en lees je vaak over brandstichtingen in Brabant. Maar hier is niet vaker iets gebeurd. Dan denk je: waar heeft dit allemaal mee te maken?"

De brand trok ondanks het tijdstip diep in de nacht veel bekijks. Zeker een van de omstanders zou een bekeuring hebben gekregen voor het negeren van de avondklok.

