Marco van Basten speelde bijna voor PSV: 'Wij zijn iets moois misgelopen'

Precies veertig jaar geleden kreeg een zekere jeugdspeler van voetbalvereniging Elinkwijk uit Utrecht een uitnodiging van PSV voor een proefwedstrijd. Als die uitnodiging was geaccepteerd, had de Nederlandse voetbalgeschiedenis er wellicht heel anders uitgezien. Maar de destijds 16-jarige Marco van Basten besloot om het bij Ajax te proberen. "Daar hebben wij achteraf pech mee gehad", vertelt toenmalig PSV-secretaris Kees Ploegsma.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren wist de brief, die is gedateerd op 19 maart 1981, op te snorren in het digitale Ajax-archief. Daarin is te lezen hoe Kees Ploegsma voorstelt dat Marco van Basten een proefwedstrijd komt spelen bij PSV. "Eventuele reiskosten zullen wij vergoeden."

Ook Ploegsma zelf herinnert zich de brief nog goed. "Van Basten was toen 16 jaar oud en hij woonde in Utrecht. Elinkwijk had ons op hem geattendeerd. En wij hadden ook al met zijn vader gesproken. Hij wilde ook wel een paar weken bij ons rondkijken."

'De kleine dingen die je toen kon doen'

Als Van Basten naar Eindhoven was gekomen, was hij waarschijnlijk in een pleeggezin terechtgekomen. "Daar had hij niet zo'n trek in. Later zijn wij met een eigen huis begonnen om jongens intern te krijgen. Maar in die tijd speelde dat niet zo."

Toch haalde Ploegsma alles uit de kast om de talentvolle spits voor PSV te laten kiezen, zoals het betalen van de reiskosten. "Dat zijn de kleine dingen die je kon doen in die tijd. Maar in verband met de reistijd koos hij toch voor Ajax. En misschien was hij ook al wel meer Ajacied toen. Maar daar zijn wij iets moois mee misgelopen."

Toch jeugdcontract bij Ajax

Ook andere clubs, waaronder FC Utrecht, hadden voor de uitnodiging van PSV al interesse getoond in de jeugdspeler. Op 17 april 1981 tekende Van Basten dus toch een jeugdcontact bij Ajax. Dit voor een maandvergoeding van 500 gulden.

Dat contract was handgeschreven en bevatte ook een taalfout. Volgens sporthistoricus Van de Vooren een teken dat de Amsterdammers redelijk wat haast hadden hiermee.

Invallen voor Johan Cruijf

De keuze van Van Basten voor Ajax pakte goed uit. Op 3 april 1982, nog geen jaar later, debuteerde hij in het eerste van Ajax. Hij viel in de wedstrijd tegen NEC in voor Johan Cruijff en scoorde ook meteen. Hij zou daarna nog 151 doelpunten maken voor de Amsterdammers.

