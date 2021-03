Wegpiraat vlucht na botsing, slachtoffer achtervolgt hem

De man werd door de politie aangehouden (foto: politie.nl). vergroot

Een vrouw zette donderdagmiddag de achtervolging in nadat ze was aangereden op de N65 bij Berkel-Enschot. De 41-jarige dader sloeg na het ongeluk op de vlucht. Pas nadat de vrouw dacht dat de man haar dreigde te beschieten met een pistool, staakte ze haar achtervolging.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond half vier. Een man in een zwarte Dodge probeerde een auto in te halen, waarbij hij een blauwe Volkswagen raakte. Na de botsing probeerde de bestuurster van de geraakte auto de eigenaar van de Dodge aan te spreken, maar hij ging ervandoor.

In zijn vlucht reed de man over de vluchtstrook, haalde hij rechts in en trapte een paar keer flink op de rem. Volgens de politie was dit voor andere weggebruikers behoorlijk gevaarlijk.

De vrouw in de Volkswagen bleef de Dodge volgen in de richting van Eindhoven. Eenmaal op de A58 hield de bestuurder van de Dodge iets zwarts uit het raam wat hij op haar auto richtte. De vrouw schrok enorm en dacht dat het om een pistool ging.

De politie was inmiddels ook met man en macht opzoek naar de Dodge. Rond vijf uur 's middags werd hij gespot op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Omdat de man wellicht een pistool bij zich had, hebben agenten hem met getrokken wapens uit de auto gehaald. Uiteindelijk bleek dat hij geen wapen bij zich had.

In het huis van de man werd wel een stroomstootwapen gevonden. Dat is door de politie in beslag genomen. De bestuurder van de Dodge zit nog vast voor verder onderzoek.

