Nummer 1-hit in België opgenomen in garage in Dongen

Foto: Omroep Brabant Volgende Vorige vergroot 1/2 Babette, Stefan en Sasha zijn overdonderd door het succes van hun plaat.

Van Trijntje Oosterhuis, Maan tot Roxeanne Hazes: allemaal kwamen ze naar een garage in Dongen om daar hun nummers op te nemen. Producersduo The Companions heeft samen met zangeres Babette van Vugt en zanger Metejoor een nummer 1-hit te pakken in België. Het nummer '1 op een miljoen' beklimt nu ook de Nederlandse hitlijsten.

In een garage achter een rijtjeshuis in Dongen wordt al jaren hard gewerkt aan succesvolle muziek. Stefan van Leijsen (33) uit Dongen en de Goirlese Sasha Rangas (28) vonden elkaar in hun liefde voor muziek op de Rockacademie in Tilburg. Samen vormen ze The Companions, De mannen maakten onder meer nummers voor Tino Martin en Roxeanne Hazes.

Samen met zangeres Babette van Vught (artiestennaam: Babet) uit Raamsdonksveer heeft het duo een nummer 1-hit te pakken in België. Ze staan bovenaan de Ultratop 50 met '1 op een miljoen' samen met de Vlaamse zanger Metejoor. Het is niet de eerste keer dat de producers en songwriters een hit maakten. Zo werkten ze ook mee aan het nummer 'Ze huilt maar ze lacht' van Maan.

Voor de 26-jarige Babette betekent dit nummer een tweede muzikale doorbraak. In 2012 schopte ze het tot de liveshows in The Voice of Holland. "Ik dacht dat er daarna allemaal deuren zouden openen, maar dat viel flink tegen." Toch gaf de zangeres niet op. "Ik ben weer nummers gaan maken en kwam ook The Companions tegen."

"Ik zie mezelf niet zomaar uit Dongen verhuizen."

Normaal gesproken zingt Babette alleen Engelstalige nummers. "Toen ik voor dit nummer werd gevraagd moest ik dus wel even nadenken." Haar oma's zijn hartstikke blij dat hun kleindochter een Nederlands nummer heeft ingezongen. "Ze begonnen meteen te huilen. Eén van hen zei: 'Ik versta nu pas wat je zegt!' Daar had ik zelf nooit bij stilgestaan."

Voor zowel Babette als The Companions is het de eerste nummer 1-hit. "Als we onze nummers in de toekomst vaker op de radio horen, dan zouden we dat niet erg vinden natuurlijk", lacht Sasha.

Het trio heeft grote dromen. Toch is één ding zeker. "Ik zie mezelf niet zomaar uit Dongen verhuizen," zegt Stefan met een grijns op zijn gezicht. Het is een uurtje naar de randstad en als we naar het buitenland gaan, vliegen we gewoon."

