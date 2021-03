Operatie van blinde zeeleeuw Fine is geslaagd, oogchirurg Chantal tevreden

Chantal van Schaik liet zeeleeuw Fine weer zien. vergroot

Dierenoogchirurg Chantal van Schaik uit Oosterhout is tevreden: de eerste operatie van zeeleeuw Fine is geslaagd. Met een speciaal team vertrok de specialiste donderdag in alle vroegte naar Duitsland om het dier van staar af te helpen. Met succes dus.

De delegatie die afreisde naar dierentuin ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen, bestond naast Van Schaik uit de dierenarts van safaripark Beekse Bergen en twee assistenten. Het gezelschap werd in Duitsland opgewacht door nog eens drie Duitse dierenartsen. Dat imposante team ging aan de slag om de door staar getroffen blinde zeeleeuw weer te laten zien.

Van Schaik: "Fine werd eerst onder narcose gebracht met een schietpijltje. Daarna ging ze op een brancard richting de operatietafel."

" Fine reageerde na de operatie op haar omgeving, dus dat is een heel goed teken."

Daar kon het echte werk voor Van Schaik beginnen. In Nederland opereert de oogchirurg bij dierenkliniek Veterinaire Specialisten in Vught vooral uit honden, katten en heel soms een konijn. Twee keer eerder hielp ze een zeeleeuw en een aantal zeehonden kwam ook al voorbij. En nu bracht haar specialisme haar dus naar Fine, in Duitsland.

Hoewel het dus niet de eerste zeeleeuw was op haar operatietafel, was het toch weer even spannend. "Narcose komt heel nauw bij zeeleeuwen. Het verdovingsmiddel hoopt zich op in de vetlaag van het dier. Het moet precies genoeg zijn. Om het dier weer goed wakker te krijgen, dat is spannend."

Maar de operatie verliep vlot en Fine werd direct weer wakker. En belangrijk: ze kan weer zien. "Ze reageerde op haar omgeving, dus dat is een heel goed teken. Ze was nog wel groggy van de narcose. Dus we hebben het donker gemaakt en haar vertrouwde verzorgers zijn bij haar gebleven. Daarna zijn we vertrokken."

"Dit zijn voor mij de kersen op de taart."

De komende weken krijgt het dier dagelijks oogdruppels. Van Schaik wordt met appjes en foto's op de hoogte gehouden. Binnenkort volg nog een retourtje Gelsenkirchen, want ook het tweede oog van Fine komt nog aan de beurt. En dan lacht hoogstwaarschijnlijk het leven de 7-jarige zeeleeuw (erg jong voor staar) weer toe.

Van Schaik kan zich in de tussentijd in Vught weer ontfermen over haar gebruikelijke clientèle van harige viervoeters. Al hoewel, er wacht nog een bijzondere patiënt. "Ik heb nog een afspraak staan voor een andere zeeleeuw, bij het dolfinarium. Het komt nu allemaal tegelijk. Dat is leuk, het zijn voor mij de kersen op de taart."

