Marco van Basten speelde proefwedstrijd voor PSV: 'Was een serieuze optie'

Marco van Basten (foto: ANP). vergroot

Precies veertig jaar geleden kreeg Marco van Basten een uitnodiging van PSV om een proefwedstrijd te komen spelen. En die wedstrijd heeft hij ook gespeeld, vertelt hij aan Omroep Brabant. De destijds 16-jarige Van Basten was gecharmeerd door de interesse uit Eindhoven. "Het had een mooie match kunnen zijn."

De uitnodiging van toenmalig PSV-secretaris Kees Ploegsma heeft Marco van Basten nog wel, denkt hij. "Mijn vader heeft al dat soort dingen bewaard. Destijds ben ik met mijn vader ook in Eindhoven geweest. Dat was een spannende aangelegenheid."

Ook FC Utrecht en Ajax hadden toen al interesse getoond in de talentvolle jeugdspeler. "Door PSV was ik verrast. Het was mooi dat ze interesse in mij hadden. Maar Eindhoven was toen ver weg."

"Ze waren wel gecharmeerd van mijn kwaliteiten."

Van Basten komt uit Utrecht en voetbalde daar ook. "Eerst bij UVV en daarna bij Elinkwijk. Als je dan wordt uitgenodigd door zulke grote professionele voetbalverenigingen ben je gecharmeerd en aangenaam verrast. Dan probeer je dat zo goed mogelijk te behandelen. Als ze je vragen om te komen voetballen, dan doe je dat."

Hij ging dus op de uitnodiging van PSV in. "Samen met Aziz Doufikar, een Marokkaanse jongen uit Lelystad, heb ik toen die wedstrijd gespeeld. Ik heb ook nog vaker met hem gespeeld maar gek genoeg heb ik zijn naam altijd onthouden. Mijn vader heeft mij er toen naartoe gebracht. Volgens mij waren ze wel gecharmeerd van mijn kwaliteiten."

Links de brief van PSV en rechts het debuut van Marco van Basten bij Ajax (foto's: Ajax & ANP). vergroot

Ook bij FC Utrecht speelde Van Basten toen een proefwedstrijd. "Maar PSV was een serieuze optie, anders ging ik er niet naartoe. Uiteindelijk was Ajax ook iets dichterbij en sprak het ook ietsjes meer aan."

"Rotterdam was veel te ver weg."

De afstand speelde dus parten. Anders had de topspits misschien wel als eerste bij Feyenoord gespeeld. "Toen ik twaalf jaar oud was, had die club ook al interesse. Leo Beenhakker was toen jeugdtrainer bij Feyenoord. Maar ik was toen veel te jong en Rotterdam was veel te ver weg."

PSV bood in 1981 aan om te reiskosten te vergoeden om zo de jonge Marco van Basten over de streep te trekken. "Mijn vader reed toen ook altijd. Hij vond het zelf ook leuk om die wedstrijden te kijken. Maar ik weet niet hoe duur de benzine toen was. Dat was denk ik 5 of 6 gulden. Dat was het hele kostenplaatje."

"Best een mooie club om daar carrière proberen te maken."

Maar Ajax is achteraf een goede keuze geweest, blikt Van Basten terug. Maar bij PSV had een succesvolle carrière er waarschijnlijk ook wel ingezeten. "Wie weet", zegt hij met een glimlach. "Maar ik ben daar naartoe gegaan en wij hebben toen serieus gedacht: ok, als dat ons bevalt, is het best een mooie club om daar carrière proberen te maken."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.