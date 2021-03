Afspraakjes eindigden in bruut geweld en beroving: tot 5 jaar cel

Twee mannen hebben vrijdag van de rechtbank in Breda celstraffen gekregen van vijf en drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. Ze maakten met de datingapp Grindr afspraakjes en beroofden vervolgens hun date met bruut geweld. In totaal maakten ze tussen september 2019 en februari 2020 acht slachtoffers. Allemaal mannen die met Grindr dachten een leuke afspraak te maken.

De twee mannen gingen steeds verder. Bij de eerste slachtoffers werd er voornamelijk geduwd, geslagen en gedreigd met steken of schieten. De laatste slachtoffers werden vastgebonden met ducttape. Twee mannen werden vastgetapet en ontvoerd in de kofferbak van hun eigen auto, terwijl de overvallers met de bankpassen van de slachtoffers hun bankrekeningen plunderden.

Geweld werd steeds extremer Sem R. (20) uit Kaatsheuvel kreeg de hoogste straf. Hij had alles ontkend. Raymond D. (19) uit Loon op Zand werd van vier zaken vrijgesproken en kreeg daarom een lagere straf. Hij had vier zaken wel bekend.

Het geweld dat ze gebruikten, werd steeds extremer. Zo vertelde een van de slachtoffers dat hij was geslagen met een honkbalknuppel. Twee anderen werden vastgebonden met tape en in de achterbak van hun eigen auto gegooid.

Eén slachtoffer vertelde twee weken geleden dat de overval zijn leven compleet heeft veranderd. Hij kende zijn overvallers niet en had geen idee waar ze toe in staat waren. “Ik had nooit kunnen denken dat mensen dit anderen aan kunnen doen”, blikt hij terug. “Ik was bang dat dit de laatste minuten van mijn leven zouden zijn.”

Eén andere man is zo getraumatiseerd, dat hij niet in staat was de rechtszaak bij te wonen. Hij werd meerdere keren met een honkbalknuppel geslagen, onder andere tegen zijn achterhoofd. Zijn advocate zei hierover: “Dat heeft hem over het randje geduwd. Hij is de regie over zijn leven kwijtgeraakt.