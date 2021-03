Nikkie de Jager vol emotie na zitting over overval: 'Intense dag'

Nikkie de Jager (foto: ANP). vergroot

"Vandaag is een intense dag, vol met emoties." Zo reageert Nikkie de Jager vrijdagmiddag op de inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam, waar twee verdachten terechtstonden voor de gewapende overval waar zij en haar verloofde Dylan in augustus slachtoffer van waren.

De YouTuber uit Uden, beter bekend als NikkieTutorials, pleit ervoor het nieuws over de gewapende overval in haar woning privé te houden. "Ons persoonlijk leed is geen clickbait, sappig openingsverhaal voor een tv-programma of snelle tweet. Elke keer als wij de inhoud voorbij horen komen doet het zeer", schrijft ze op Instagram.

Nikkie de Jager kiest ervoor de overval in privékring te verwerken uit zelfbescherming. Ze noemt het 'een proces waar we nog dagelijks in zitten'.

Slachtoffers kunnen thuis meekijken

De Jager en haar partner waren vrijdag niet in de rechtbank in Rotterdam aanwezig, waar in de middag ook de mislukte overval op René van der Gijp wordt behandeld. De slachtoffers van de verschillende inbraken en overvallen kunnen de zittingen thuis met een videoverbinding volgen.

