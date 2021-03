Nikkie de Jager vastgebonden en geslagen met vuurwapen tijdens overval

Nikkie de Jager is tijdens de gewapende overval in haar huis vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Dat maakte de officier van justitie vrijdag bekend bij aanvang van een rechtszitting van twee verdachten van de gewelddadige overval.

"We moeten jullie vastbinden. Jullie moeten een half uur blijven zitten, anders komen we terug en heb je problemen", riepen de overvallers. En ook: "Waar is de kluis?"

Derde verdachte opgepakt

In de zaak van De Jager is donderdag nog een derde verdachte aangehouden in het buitenland, zei de officier. Deze man wordt ook verdacht van een inbraak in oktober in Mijnsheerenland en diefstal van gouden sieraden bij een inbraak in een woning in Hendrik-Ido-Ambacht in november.