Efteling-medewerkers gaan Brabantse boswachters helpen

Van het Sprookjesbos naar het gewone bos: medewerkers van de Efteling gaan de komende maanden boswachters in Brabant helpen. Ze gaan mensen verwelkomen en wijzen bosbezoekers op de coronaregels.

Nu Nederlanders door de coronamaatregelen niet meer naar pretparken, dierentuinen of musea kunnen, is het veel drukker in natuurgebieden. Het broedseizoen is begonnen en daarom wil Staatsbosbeheer dat mensen beter opletten op wat ze doen in de natuurgebieden. Het is belangrijk dat mensen op de paden blijven en geen afval achterlaten.