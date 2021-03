Misdaadtrio kaapt container met ananassen en voor miljoenen aan cocaïne

Met zo'n schip kwam de container aan in Antwerpen (foto: Willlem-Jan Joachems). vergroot

Drie Brabanders zijn veroordeeld voor een groot cocainetransport naar Breda. 900 kilo coke smokkelden ze tussen de ananassen. Handelswaarde 45 miljoen euro en op straat het dubbele waard. De smokkelaars kaapten de container in de Rotterdamse haven, met hulp van binnenuit. Maar wie ze de toegangscodes gaf, dat is niet opgehelderd.

Dit verhaal begon bij een fruitbedrijf in Ridderkerk. Die had ruim 21.000 kilo verse ananassen gekocht in Costa Rica. Het vervoer was uitbesteed. Die bedrijven wisten niet dat er iets kostbaarders meeliftte tussen het fruit: 900 kilo cocaïne.

Neptransport

Op 7 juli vorig jaar werd de zeecontainer gelost op de Maasvlakte. In het computersysteem van de haven kwam het seintje dat de transporteur hem kon ophalen. Maar er snuffelde ook iemand anders in de computer: een hacker of een 'mol', wie zal het zeggen. Die onbekende bemachtigde de juiste codes en papieren. Alles werd met een cryptotelefoon van Encrochat doorgestuurd naar een Oisterwijkse vrachtwagenchauffeur die klaar stond om snel de vracht op te laden. 'Denk je dat je hem meekrijgt? Kunnen we proberen denk je?', verscheen in zijn scherm. Het lukte. De container was zojuist gekaapt.

De politie en douane in Rotterdam zagen het sinds 2018 al meer dan zestig keer gebeuren: een truckchauffeur meldde zich bij de poort van een haventerminal. Papieren en codes in orde. Maar schijn bedriegt. Het zijn criminelen die de container wegkapen voor de neus van de échte eigenaar en dan verdwijnen.

Politie schiet

Dat deed ook de Oisterwijkse chauffeur. Wat hij niet wist, was dat hij werd gevolgd door undercoveragenten. Er liep namelijk al een tijdje een onderzoek naar de handel en wandel van deze mensen. Via de A16 ging het naar Breda, afslag Rijsbergen, een bedrijf bij het buurtschap Effen.

Het spul werd gelost en agenten grepen in. De Oisterwijkse chauffeur kon worden gearresteerd in zijn cabine. Een containerdeur was al geopend en er stonden twee mannen bij, van wie eentje met een breekijzer. Die schrok en sloeg op de vlucht. Ook de ander vluchtte. De agent schreeuwde nog: "Staan blijven, politie!"

Een agent vuurde twee waarschuwingsschoten af. De man met het breekijzer gaf zich over. Het bleek een Eindhovenaar van 32. De politiehelikopter spotte de derde verdachte tegen de geluidswal van de A16. Het was een 46-jarige man uit Breda.

Cel en boetes

De drie ontkenden dat ze wisten van de drugs. Eentje zei dat hij meubels kwam halen. Een ander had het over een lading tabaksbladeren. De Bredanaar kreeg zes jaar cel en een boete van 20.000 euro. De chauffeur uit Oisterwijk kreeg vijf jaar en 5000 euro boete en de uithaler uit Eindhoven vier jaar en ook die 5000 euro boete.

Volgens de rechtbank zaten ze dik in de drugssmokkel en hadden ze het eerder gedaan. De recherche vond op een van hun telefoons een filmpje, bij een container en dezelfde plek in Breda. Daarop was te horen: "Derde rij. Zie je ze zitten?" En ook: "Net als vorige keer."

De politie traceerde een van de gekaapte containers, met noten uit Brazilië. De container dook later op bij een bedrijf in Giessen dat de vondst meldde: "Dit is niet van ons." Er was duidelijk iets uit gehaald. Maar hier was de politie te laat.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.