Automobilist rijdt huis Eindhoven binnen en gaat ervandoor, schade is groot

Aanzienlijke schade bij het huis aan de Fagotstraat in Eindhoven (foto: Arno van der Linden/SQ Vision). vergroot

Een automobilist is zaterdagochtend rond zes uur een huis aan de Fagotstraat in Eindhoven binnengereden. Volgens een ooggetuige is de bestuurder van de Porsche Cayenne er daarna vandoor gegaan.

Of er iemand in het huis was op het moment dat de automobilist naar binnen reed, is niet bekendgemaakt.

De schade is volgens een ooggetuige groot. De omgeving is afgezet met lint.

Onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. "De politie is met man en macht op zoek naar de automobilist", laat de ooggetuige weten.

